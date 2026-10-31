温州都市报 2026-10-31 10:21:16

温州近日发布四条“研学旅游精品线路”，涵盖访古探源、山水寻文、百岛探秘、商脉寻根等主题，将课堂延伸至自然与人文场景，为亲子家庭提供兼具趣味性与知识性的秋假出行选择。

温州网讯 温州近日发布四条“研学旅游精品线路”，涵盖访古探源、山水寻文、百岛探秘、商脉寻根等主题，将课堂延伸至自然与人文场景，为亲子家庭提供兼具趣味性与知识性的秋假出行选择。

访古探源 悟廉学智

首日走进刘伯温故里景区刘基庙，研习刘基生平事迹与廉政思想，解读楹联匾额背后的深意；中午品尝“伯温家宴”，感受浙南饮食文化与名人文化的融合；下午前往百丈漈景区观赏“中华第一高瀑”，结合课本水文地质知识开展实地观察与诗词创作研学；夜晚入住侨乡民宿，体验中西文化交融的慢生活。次日寻访让川民族村，体验畲族长桌宴、打糍粑、编织彩带等非遗手工互动；下午赴大月湾研学基地开展玻璃滑道、坦克驾驶、丛林穿越等户外拓展挑战。

山水寻文 古村赏秋

首日探访永嘉书院，在金珠瀑旁诵读永嘉学派经典篇目，体验活字印刷、碑拓等传统技艺；下午前往林坑古村品味“晒秋”文化，欣赏辣椒、玉米装点古厝的乡村盛景；夜晚入住楠溪江鸿居温泉酒店，开展星空观测、篝火晚会等活动。次日走进芙蓉古村，身着宋服打卡古村街巷，体验传统扎染与磨米粉等手作；下午前往苍坡古村，跟随非遗传承人体验“永嘉弹棉花”技艺，聆听“诚信互助”家风故事。

百岛寻秘 海洋探趣

首日抵达洞头大门镇山海荆研学基地，体验滩涂泥玩、羊栖菜加工等渔家劳作，参与跑马灯非遗互动；下午登望海楼俯瞰百岛海景，或在仙叠岩礁石公园开展海洋生物探寻与海岸地质科考；夜晚品尝渔家宴、入住海岛民宿。次日上午前往龙湾中国眼谷小镇，化身“小小眼科医生”开展职业体验；下午赴瑞安东源木活字印刷馆，在传承人指导下亲手排版印刷，感受四大发明的智慧。

商脉寻根 瓯江览胜

首日从温州市民中心了解“最多跑一次”改革实践，漫步五马街打卡老字号、追溯温商精神；下午登临江心屿开展“孤屿寻宝”趣味研学，诵读咏屿名篇；夜晚乘坐塘河夜画游船感受江南夜韵。次日上午探访朔门古港考古遗址公园，了解温州作为海上丝绸之路重要节点的历史；下午前往七都岛，在罗丹艺术中心欣赏雕塑艺术，打卡欧式墙绘、走进生态农场开展果蔬采摘，感悟侨乡风情。

据悉，该系列线路由温州市相关部门整合山水、人文、非遗、科创等资源推出，旨在丰富秋假亲子研学供给，推动“课堂搬进大自然”的沉浸式学习体验。

来 源：温州都市报

原标题： 温州发布研学精品线路 秋假亲子游有了“官方攻略”

作者：小毛

本文转自：温州新闻网 66wz.com