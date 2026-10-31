温州铁投、浙江乐清湾铁路有限公司 2026-10-31 10:05:25

10月30日，乐清湾港区铁路支线扩能改造工程一期项目竣工验收工作会议在乐清召开。

10月30日，乐清湾港区铁路支线扩能改造工程一期项目竣工验收工作会议在乐清召开。验收组对工程实体、设计文件执行情况和工程质量验收标准进行全面审查，认为项目符合设计文件和工程质量验收标准，一致同意通过竣工验收。

乐清湾港区铁路支线扩能改造工程一期项目实拍图

该项目较计划提前两个月完成全部建设任务。作为市级重点建设项目，项目总投资1.3亿元，占地面积55亩。项目投运后，近期可实现年吞吐量2.1万TEU，远期可达4.9万TEU，将在乐清湾铁路年运量700万吨的基础上进一步释放运能。该工程是融入国家共建“一带一路”大格局、推进金丽温开放大通道建设的关键之举，对提升温州市对外开放水平、构建外向型经济新格局具有重要战略意义。

乐清湾铁路为国铁Ⅱ级货运铁路，是港区联系并辐射内地的后方通道，主要承担乐清湾港区货物运输服务。一期改造提升工程位于乐清湾站货场内，主要利用货场预留用地新建350米集装箱装卸线1条，并配套建设海关监管区等功能区域。项目建成后，原先在温州西站办理的中欧班列将转移至乐清湾站，经海关检验后直接始发。由此，乐清湾站将成为服务温州地区中欧班列贸易的重要基础设施，打通铁路与港口的“最后一公里”，有效降低外贸货物运输成本，为本地制造业出口提供高效运输保障，促进温州市外贸经济发展。

来 源：温州铁投、浙江乐清湾铁路有限公司

原标题： 乐清湾港区铁路支线扩能改造工程一期项目通过竣工验收

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