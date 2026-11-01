潮新闻 2026-11-01 08:48:52

10月31日、11月1日，华语乐坛实力唱将谢霆锋演唱会与知名演员姚晨主演的话剧《非穷尽列举》，分别在温州奥体中心、温州高新文化广场接连上演，吸引大批观众“涌”进龙湾。

这个周末，龙湾文艺范儿十足。

10月31日、11月1日，华语乐坛实力唱将谢霆锋演唱会与知名演员姚晨主演的话剧《非穷尽列举》，分别在温州奥体中心、温州高新文化广场接连上演，吸引大批观众“涌”进龙湾。

通讯员 刘征 摄

一边是万人合唱唤醒青春记忆，一边是130分钟高密度台词叩问法律与亲情。无论走进哪个现场，观众都能感受到龙湾浓浓的文艺气息。

谢霆锋演唱会唱响温州

歌迷表示：青春回来了

10月31日晚，温州奥体中心座无虚席、星光汇聚，数万歌迷齐聚现场，与谢霆锋共赴一场跨越时光的音乐之约。

晚上7时，夜幕降临，灯光骤然暗下，全场欢呼与尖叫瞬间席卷场馆。在极具冲击力的舞台灯光和震撼音效铺垫下，谢霆锋重磅登场，瞬间点燃全场气氛。

通讯员 王赛和 摄

出道多年，谢霆锋始终以极致的舞台追求、利落飒爽的台风和扎实稳定的唱功驰骋乐坛。

演唱过程中，谢霆锋状态全程在线，气息稳定、唱功扎实，摇滚的肆意洒脱与抒情曲的温柔深情都被他演绎得淋漓尽致。演绎《谢谢你的爱1999》《黄种人》《因为爱所以爱》等经典曲目时，熟悉旋律响起，全场观众自发开启大合唱，万人同声响彻场馆，温情与热血交织，画面震撼十足。

网友 管小熊 摄

熟悉的歌词、经典的旋律，不仅唤醒观众深藏心底的青春记忆，也让人感受到谢霆锋音乐中独有的热血与温情。

演出间隙，谢霆锋与现场歌迷温情互动，真诚分享音乐初心与创作感悟，感谢多年来歌迷的陪伴与坚守。简单的话语拉近与观众的距离，温暖整场演唱会。

姚晨带来《非穷尽列举》

谢幕时感谢温州观众热情

10月31日晚上9点40分，话剧《非穷尽列举》演出结束，全场响起热烈掌声。

谢幕时，知名演员姚晨感动地说：“感谢温州观众。我们这场戏在巡演中，每次都会推迟5分钟开演，因为观众常因各种原因很难在7点半准时进入剧院。但温州是个意外——临近7点半，剧院已经坐满了观众。”

温州高新文化广场供图

话剧《非穷尽列举》是奥利弗奖获奖编剧苏西·米勒（Suzie Miller）《法律三部曲》的第二部重磅作品，其第一部《初步举证》为中国观众所熟悉。该剧由知名戏剧人周可执导，姚晨饰演法官杰西卡，演员保剑锋饰演丈夫迈克尔，郭紫铭饰演儿子哈利。

故事讲述刑事法庭法官杰西卡在儿子卷入性侵指控后，于法律职责与母职本能之间陷入情感撕扯、艰难寻求平衡的经历。

剧中，杰西卡需要在威严法官、焦虑母亲、清醒女性三重身份间无缝切换，大段高密度独白与多层次情绪表达，对演员提出不小挑战。最让观众感动的是，130分钟的演出中，姚晨要输出3万余字台词，全程无中场休息。

温州高新文化广场供图

演出结束后，从外地赶来的粉丝金女士表示：“姚晨的表演很细腻，3万多字的台词功底让人佩服。”

阔别舞台十余年的姚晨，在《非穷尽列举》中游走于自述独白与写实对手戏之间，在法官、母亲、妻子、挚友等多重身份间无缝切换，展现当代女性被困于多重身份、不断自我拉扯的人生状态。

由于全剧台词量多达3万余字，且表演转换频繁，姚晨必须一字不差地完成台词。为此，她曾在跑步机上一边爬坡一边背词，并加强体能训练。她曾在接受采访时表示，自己连做梦都在背台词。

来 源：潮新闻

原标题： 谢霆锋演唱会、姚晨话剧接连上演 这个周末在龙湾感受文艺范儿

记者 张银燕 王策 蔡晨翔

本文转自：温州新闻网 66wz.com