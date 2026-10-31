潮新闻 2026-10-31 10:21:53

近年来，温州把山区海岛县作为推进共同富裕的主战场，以“千万工程”牵引城乡融合发展，围绕“富民”统筹做好“强城”“兴村”“融合”三篇文章。

早晨，永嘉岩头镇至鹤盛镇的公路上，一辆标有“中国邮政”的无人快递车平稳行驶，遇对向来车主动减速避让。目前，永嘉无人车试点已覆盖岩头、枫林、鹤盛等乡镇，偏远乡村实现“县到村当日达”。

这一场景，是温州以“三分机制”破解山区海岛发展堵点、缩小“三大差距”的生动实践。温州“七山一水两分田”，多山区海岛。近年来，温州把山区海岛县作为推进共同富裕的主战场，以“千万工程”牵引城乡融合发展，围绕“富民”统筹做好“强城”“兴村”“融合”三篇文章。

温州乡村，泰顺县北辰学校 温州市农业农村局供图

问题分类征集、清单销号落地、定期盘点检视。通过问题分源起底，建立动态问题清单库，按事权和性质分类分层分级，实现对问题的精准识别；推进问题分链销号，构建“县级首责、市级统筹、省级争取”问题销号链条，推动问题分类分层分级化解；强化问题分效运用，通过结果运用与过程督导，形成“解决一个、带动一片”的示范效应。从洞头“青年上岛”到泰顺低空经济产业，从文成电商产业园到苍南168黄金海岸，一项项制度保障、一个个落地项目、一条条增收渠道打开，为温州乡村发展注入新动能。

项目落地堵在哪里，问题就分类归到哪里，攻坚清单就指向哪里。比如，洞头全域管输气项目加快前期，积极申报专项债，洞头区“海上花园？无刺即食玫瑰”项目入选2027年度省级乡村振兴综合试点；平阳污水一体化改造等重难点事项完成交办对接。再如，针对龙湾杨梅产业“特而不强”的发展瓶颈，经专班协调，龙湾区政府与温州科技职业学院共建龙湾现代产业研究院，围绕杨梅产业立项产业提升项目9项、投入资金133万元，助推龙湾杨梅成功进入全国名特优新农产品目录；协助状元街道成功申请大岙溪龙湾杨梅小镇建设项目，争取上级资金1300万元。清单销号一项、要素保障跟上一项，资金跟着项目走。

文成、泰顺抢抓国债、“两重”项目机遇，向上争取管网、生态、低空经济项目资金，经济态势亮眼：文成前三季度GDP增速8.3%、居全市第一，规上工业增加值增速40.7%、居全省第一；泰顺1—8月固投60.4亿元，居全市第3，工业、社零增速稳居全市第二。“建立问题三分机制，核心就是坚持问题导向，把堵点找准、把责任压实。”温州市农业农村局负责人表示，机制运转的关键在于清单销号与要素保障同步跟进。

苍南县炎亭镇“金沙滩”带动乡村发展 温州市农业农村局供图

立足资源禀赋延链强产，夯实增收根基。永嘉深耕“九个一”特色农业，全力攻坚楠溪江5A景区创建；平阳、苍南、文成打造土特产全产业链，落地一批共富工坊与加工点。在平阳共富工坊车间，村民正忙着分拣包装。平阳建成132家共富工坊，带动群众人均月增收2896元；苍南41个产业项目分红416.6万元，惠及4015户低收入农户，户均增收1038元。

文成的苔藓共富工坊里，西坑畲族镇种植户王大爷说：“以前这山里的苔藓没人当回事，现在工坊指了条路，不起眼的苔藓变成了能赚钱的宝贝。”工坊招工、用地审批等堵点，正是当地乡镇通过问题分类交办、清单销号解决的。藓然·共富工坊以“龙头企业+合作社+农户”模式，累计带动500余名劳动力就业，人均年增收2.8万元。

师资短缺、人才下沉不畅等问题，同样纳入问题清单交办。共享教师、集团化办学、医共体人才下沉等举措协同发力，正把城市公共资源送到乡村。针对文成“共享教师”需求，累计向乡村学校送课792节。该县一所乡村学校教师说，“以前学校缺专职科学老师，这门课开不齐；现在‘共享教师’定期送课，孩子们眼界宽了，学习劲头也足了。”泰顺则推进中小学、幼儿园集团化办学，持续加快县中振兴、小规模学校优化整合。

依托医疗山海提升工程，洞头以全省县域医共体医疗卫生人才“县乡村一体化”管理改革试点为抓手，推行编制区级统管、人员“转岗不转编”，区人民医院骨干下沉离岛驻点带教，基层医生上挂进修，区乡村三级人才双向流动，让海岛群众在“家门口”看得上病、看得好病。

基建通脉连城乡，补齐短板促融合。山区海岛加快推进污水管网、城乡供水、农村路网、燃气一体化建设，洞头全域管输气、平阳污水一体化改造等一批项目列入问题清单、定期调度；鹿城、龙湾、瓯海、瑞安、龙港等区域完善农村公路、5G基站、充电桩配套，因地制宜推进县城、中心镇、重点村建设，推动基础设施向乡村延伸。

来 源：潮新闻

原标题： 项目堵在哪攻坚清单就指向哪 温州“三分机制”助力缩小“三大差距”

记者 应忠彭 通讯员 潘小凡

本文转自：温州新闻网 66wz.com