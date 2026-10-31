温州都市报 2026-10-31 10:19:50

近日，温州多地文旅部门相继发布景区优惠政策。11月1日至11月30日，洞头区、永嘉县（楠溪江）、文成县等地面向全国在校中小学生推出免票或优惠活动，部分景区还允许学生携带家长同行，为亲子出游送上实打实的“秋假礼包”。

温州网讯 近日，温州多地文旅部门相继发布景区优惠政策。11月1日至11月30日，洞头区、永嘉县（楠溪江）、文成县等地面向全国在校中小学生推出免票或优惠活动，部分景区还允许学生携带家长同行，为亲子出游送上实打实的“秋假礼包”。

洞头区三大国有景区率先发力。活动期间，全国在校中小学生凭学生证、身份证或户口本等有效证明，可免费游览望海楼、仙叠岩（大沙岙）、半屏山，且学生本人及一位陪同家长均可享受免票。此外，百岛森林乐园、东海贝雕艺术博物馆、海陶美术馆等也同步推出体验或产品折扣，进一步丰富游客的秋假行程。

永嘉楠溪江则拿出七大景点参与优惠。石桅岩、苍坡古村、林坑古村、崖下库、十二峰对中小学生免首道门票，2位同行家长享5折优惠；龙湾潭国家森林公园、灵运仙境不仅学生免首道门票，1位同行家长还可免费，龙湾潭另推出39.9元游玩套票，满足家庭多样化需求。

文成县百丈漈景区同样加入惠民行列。全国中小学生凭有效证件，本人可带两位家长进入景区，让“一个学生带动全家出游”成为现实。

需要注意的是，景区免费通常仅含首道门票，不含内部交通、索道及游乐项目等二次消费。目前瑞安、平阳、苍南、泰顺、乐清及鹿城、龙湾、瓯海等地的秋假专项免费信息尚未形成完整清单，游客出行前可向当地文旅部门或景区电话确认执行细节，以免跑空。

业内人士表示，此次秋假景区优惠覆盖海岛、山水、古村等多元业态，既降低了家庭出游成本，也有助于激活淡季旅游市场，推动温州全域旅游升温。

此外，浙江其他地区也有不少秋假福利，台州（天台、黄岩、临海）、宁波、杭州（建德）、金华（兰溪）、衢州、丽水（遂昌）等地均有学生免票或家长半价等福利。

来 源：温州都市报

原标题： 秋假景区大礼包来了 中小学生可携家长畅游

作者：小毛

本文转自：温州新闻网 66wz.com