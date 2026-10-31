推开楠溪江畔的窗，能住进一种怎样的生活？

潮新闻 2026-10-31 10:21:53

10月28-30日，“潮起楠溪·宿见未来”2026楠溪江文旅发展对话暨第八届全国民宿品牌大会在永嘉举行。

十月的楠溪江，秋意正浓。江畔，民宿田家莫上隐的落地窗把远山、田园和村庄框进屋里，有人端一杯咖啡坐在窗前，看着村口探出墙头的红柿。锦里湖西的草坪上，羊驼低头啃着草，孩子在旁边追着鸭子跑。住进这些民宿的人，很少急着去赶下一个景点，他们松弛享受着乡村的日常。

10月28-30日，“潮起楠溪·宿见未来”2026楠溪江文旅发展对话暨第八届全国民宿品牌大会在永嘉举行。活动期间，百余名民宿品牌创始人和行业大咖先走了一趟楠溪江，探访特色民宿，深入古村，穿过丽水街廊下的红灯笼，在芙蓉古村的七星八斗格局里看宋元以来的村落肌理。也去了几处藏在山坳里的村落，看了那些还散落在江两岸，未被盘活的老屋。

大会现场。

民宿是“住”的一环，也是夜经济的开关。人住下来，楠溪江的夜才有漫享的时光；民宿有了内容，人才会想着再来。景区之上是生活，民宿正是推开这生活的那扇窗。把一场全国性民宿大会放在楠溪江，本身就在追问：一间民宿能不能成为人们走进山水的理由，楠溪江又需要怎样的民宿。

山水入宿，风景如何“住得进去”？

在锦里西谷，十月带客人打板栗，十一月摘柿子。孩子在门前田里插下的秧，秋天长成了稻子，割了稻，新米送给客人。“吃着亲手碾出来的米，在家等待着米酒的发酵，这些有延续性的环节，能让人不断回味。”运营总监金侠瓯在楠溪江扎根了10年，他把民宿做的事概括成“内容创造与体验转化”。

这恰好踩中了文旅消费迭代的节拍。著名品牌策划人、联合国旅游组织专家贾云峰在交流中抛出了一组数据：67.3%的游客愿意为吃多花钱，43.4%愿意为体验多花钱。住宿则出现极端K形分化，42%极致追求性价比，45% 极致追求体验感，中间那档几乎没人选。

著名品牌策划人、联合国旅游组织专家贾云峰题为《用目的地建设思维带动永嘉文旅全面发展》的演讲。

“这届游客，拒绝为‘证明自己来过’付钱了，愿意为‘我真的舒服’付钱。”贾云峰说，民宿要顺着这个变化走，就得扎根社区生长，别做成“孤岛客栈”，核心是打造沉浸式乡土生活方式。这意味着，文旅消费的口味正在从“看风景”转向“过日子”，从“打卡拍照”转向“深度体验”。

楠溪江的优势就在这里，稻田、滩林、江水是现成的，村里的板栗和素面也是现成的。活动中，中国知名导演、制片人张纪中在体验竹筏漂流时提到，20多年前他第一次来到楠溪江时，就想在这里拍杨过和小龙女在竹筏上练玉女心经。“300里楠溪，一汪江水，半卷江湖。”张纪中提说，谢灵运留下的山水诗让楠溪江成为“流诗的江”，山水之外还有耕读文化和两岸烟火。因此，民宿要做的不是“造一个景”，而是把这些现成的好，编成一段可以走进去的日子。

中国知名导演、制片人张纪中在楠溪江体验竹筏漂流。

云上度假民宿把“住”放到半山腰，一年300多天能看见山间云海，民宿前造了一面临水湖，倒影天空，人从桥上走过，像穿过一面镜子；山深有杏藏在百年银杏树旁，由上世纪80年代的旧粮仓改造而成，住在这就有了穿越年代的体验感。洄·高浦扎进高浦渔村的渔耕文脉，把渔村的“寻味—休憩—栖居”串成了一条完整的生活线。

楠溪江。

一间房只能留住一晚，一段日子才能留住一个人再回来的念头。主理人们深耕在地，把山水气韵、文化和田园生活转化成可体验、可感知的生活场景，客人推窗见山，入院闻香，落座能品地道风味，在一间民宿里便能品味楠溪江的诗意与烟火。

从拼颜值到安放情绪，民宿怎样让人“待得住”？

过去，民宿竞争看建筑、看景观、看房间设计，再通过拍照打卡传播。但当空间风格越来越趋同，对民宿主理人而言，新的问题变成了，除了提供一个“住的地方”，还能为游客提供什么？

在楠溪江，民宿的重心放在了组织人与空间的关系上。田家莫上隐把社交、亲子这些“非住宿消费”装进民宿空间，让客人因为“今天在这里有事可做”而来。负责人周圆说，硬件和区位，也许市区酒店占优，但自然场景、疗愈体验和情绪价值，是乡村民宿的魅力，有着被自然和人情味包裹的松弛感。

田家莫上隐民宿。

这种松弛感不是凭空造出来的。贾云峰说了一句很实在的话：做民宿，先问自己愿不愿意在这里生活。你自己待得住，别人才可能待得住。十里芳菲文旅集团总裁杜燕华做了进一步阐述，要关注人住下来后需要什么样的生活，能在这里做什么、和当地产生什么样的链接，新的生活方式和新的社交，是从这段日子里慢慢长出来的。

杜燕华把这条逻辑落到了空间上。西溪湿地的十里芳菲项目，用“沿河道展开、以村落为单元、用一条水线串起来”的思路，把散落在湿地里的原生村落建成民宿，村与村之间以水相连，客人乘船进入。在她看来，楠溪江缺的不是个体民宿，而是一个“总导演”，把散落在江两岸的古村、文脉和山水像串珍珠项链一样串起来，让村与村之间有链接、有生活。

十里芳菲文旅集团总裁杜燕华分享民宿经验。

既下山提供了另一种启发，选址落在文化景观上，把住宿本身做成目的地。梅里既下山以“日照金山”IP拿到超亿浏览的线上曝光，靠的就是让建筑退后，让景观和情绪站到前面。创始人赖国平说，楠溪江从高铁站拐进沿江公路，山一层层推开，江面一段段开阔起来，民宿要做的，是托住这个“慢下来”的情绪前奏。

主理人扎根，一间民宿如何长出一个圈子？

如今的民宿早已不止一张床，而是发展为全时段、全场景的生活体验空间，变成承载乡土情怀、山野治愈和休闲生活的复合载体，与咖啡、文创、手作、旅拍融合，长出一条复合型产业链。

在楠溪江，这条链的每一环都站着具体的人。周圆说，主理人带来的不只是一家民宿，是一个圈层的入口，比如喜欢咖啡的、喜欢手作的、喜欢带孩子到田里跑的，会因为“这个人在这里”而反复回来。枫林民宿主理人徐成龙则把二十四节气做成常态活动，每个节气都成了乡村引流的入口。

镬炉村的next岛·DN楠溪江数字游民社区正在把这个逻辑放大。社区规划了共享工位、长租公寓和青创空间，十几名共建主理人从上海、杭州、北京而来，涵盖影视、设计、非遗和音乐等。一个主理人带来一个圈子，一群主理人带来的是一个能自己循环的生态。

项目签约现场。

政府的发力点，同样落在这一条线上。大会现场，永嘉与MOJI磨迹抹茶、無料书铺、铂爵旅拍寻花项目、横街村墅运营、宸翎记等业态品牌签约。这不是简单“招几家店进来”，而是借品牌进一步补充楠溪江民宿配套，将获客能力、内容能力和服务标准往上抬。大会同步启动M100中国民宿品牌走进楠溪江行动，以此为契机，导入全国优质民宿品牌、运营经验与客源，助力破解本地民宿发展痛点。

“国企把土壤翻松，品牌把水引进来，主理人把种子种下去。”永嘉县文化旅游集团有限公司董事长李新聪这样描述当地与产业的关系，在建设的前端，公司支持“整村运营”和“单点位主理人”合作模式，提供装修、租金等扶持政策。田家莫上隐就是“运营前置”的样本，前期国企投入，按主理人运营思路把土地、建设等基础做好，再交给民宿团队轻资产运营。

民宿大咖走进楠溪江。

活动中，李新聪与全国各地的民宿协会会长、品牌创始人、行业智库围坐，聊的是“民宿高质量发展如何助力楠溪江5A创建”。山水是根，烟火是魂，民宿是窗。“民宿+”要长效经营，得回到农文旅融合的根上，往在地特色里挖，政府把配套和精品线路补齐，村集体、运营方、农户之间搭起共赢机制，把种植、加工、体验、文创、住宿串成一条链。空间盘活了，带动周边短途旅游人气与地方文旅消费，提升县域文旅知名度。

在楠溪江，民宿不需要每一家都长成同一个样子。它需要的是，每一扇窗推开，客人都能看见一种具体的活法，让人想多待一天的生活。窗开了，人住下来，楠溪江的夜才真正开始。

来 源：潮新闻

原标题： 推开楠溪江畔的窗，能住进一种怎样的生活？

记者 谢甜泉

本文转自：温州新闻网 66wz.com