潮新闻 2026-11-01 08:48:53

10月28日至30日，由37名法国游客组成的“法国首发旅游团”抵达温州，开展为期三天的参观交流活动。本次活动旨在深化中法文旅交流，助力温州入境旅游市场提质扩容、持续发展。

10月28日至30日，由37名法国游客组成的“法国首发旅游团”抵达温州，开展为期三天的参观交流活动。本次活动旨在深化中法文旅交流，助力温州入境旅游市场提质扩容、持续发展。

旅游团在江心屿合影留念

据悉，该旅游团的游客均来自法国勒布朗梅尼勒市，该市于2024年与鹿城区人民政府缔结友好交流关系，双方已开展数次官方层面的互访交流。此次交流活动是在此基础上推进的民间交流，旅游团在温期间先后前往五马街、江心屿等鹿城知名文旅景点参观体验。

游客参观朔门古港考古遗址公园

10月28日，在朔门古港考古遗址公园，游客们跟随讲解员的脚步观察宋代古港的遗存风貌，深入了解温州作为千年商港的历史脉络。随后一行人来到五马历史文化街区，沿着青石板路漫步，逛商铺，写“福”字，近距离感受温州的人间烟火气。“我非常喜欢这座城市，真的无可挑剔。我以后还会再来这里，因为我们还没有把这里逛完。”游客弗朗辛·萨博·罗宾展示刚刚从五马街一家鞋店购买的鞋子和行李箱，“这里的商品质优价廉，性价比远超法国同类商品，本地商家也十分热情友善”

五马街鞋店店员向弗朗辛（右）推荐产品

10月30日，游客们登上城市阳台，学习中国传统养生操，在吐纳间俯瞰千年的瓯江潮涌与现代的滨江CBD。七都罗丹艺术纪念馆是展示法国艺术家罗丹作品的专题场馆，不少游客刚一进入这里就倍感亲切，他们在展品前驻足交流，感受跨越万里的文化呼应。行程最后，旅游团登上江心屿，欣赏宋园的生机盎然、小飞虹的精巧构思、东西双塔的交相辉映等美景。游客弗朗克·马赛说：“这里的自然风光让人难忘，我游历过法国众多公园，却少见这般山水相依、桥景相融的景致。我要用镜头定格所有美景，分享给身边的亲友。”

游客们在城市阳台学中国传统养生操

本次“法国首发旅游团”的到访，是温州开发入境旅游市场的又一次具体实践。活动相关负责人，法国欧亚情文旅旅行社CEO、温州市文旅海外推广中心负责人戚晓瑜表示：“接下来，我们还会积极推动温州游客赴法旅游，加强两国人民之间的文化交流。”

来 源：潮新闻

原标题： “法国首发旅游团”到访鹿城 探访千年商港感受瓯越风情

记者 诸葛承凯

本文转自：温州新闻网 66wz.com