潮新闻 2026-11-01 08:48:54

近日，在重庆张雪机车获得欧盟整车型式认证（WVTA）证书的颁证仪式上，德国莱茵TüV代表将一件来自乐清的木雕作品作为纪念品赠送给张雪。这件作品的制作者，是乐清职业中专黄杨木雕班毕业生、95后女孩叶钰婷。

近日，在重庆张雪机车获得欧盟整车型式认证（WVTA）证书的颁证仪式上，德国莱茵TüV代表将一件来自乐清的木雕作品作为纪念品赠送给张雪。这件作品的制作者，是乐清职业中专黄杨木雕班毕业生、95后女孩叶钰婷。从非遗工坊到国际认证舞台，这名年轻匠人用一把刻刀，完成了一次传统技艺与现代工业的意外交汇。

叶钰婷从小喜欢美术，2015年，她考入乐清职业中专黄杨木雕专业，这份结缘，让她发现木头里藏着一个可以安放想象力的世界。她师从省工艺美术大师郑益琦，并刻苦学艺，学木雕的女生本就不多，毕业后，她成了坚持到最后的那个人。

这份坚持在日后逐渐显现出分量。2025年，她带着黄杨木雕手机挂件、国潮摆件亮相浙江省文采会，接受浙江卫视采访，尝试让古老技艺以更轻盈的姿态走进年轻人的生活。同年，她被认定为乐清市县级乡村工匠（雕刻彩绘类），成为当地非遗传承梯队中为数不多的年轻面孔之一。

真正让叶钰婷被更多人所知的，是她对传统木雕边界的持续探索。她的“海陆空”系列作品《游》《牧》《翱》，将安康鱼、西方龙与甲壳虫纳入黄杨木的雕刻语言，在传统题材之外注入了一种略带奇幻色彩的当代审美。在学术期刊上，她撰文剖析自己创作《自游自在·游》时的思考，谈人与自然的关系，也谈一个年轻手艺人如何让黄杨木雕“不只是一件摆件”。

在创新尝试中，她也收获更多的肯定，作品《牧、野》获第十四届中国木雕竹编工艺美术博览会创作大赛铜奖。《自游自在系列之游》获中国（温州）工艺美术精品博览会“快鹿杯”创新设计大赛铜奖，作品《酣》获温州工艺美术精品博览会“快鹿杯”创新设计大奖赛银奖；《金玉满堂》获铜奖。

而这一次，她的作品出现在了德国莱茵TüV与张雪机车的颁证现场。前不久，张雪机车500RR摩托车正式获得由卢森堡交通部颁发的欧盟WVTA证书，标志着该车型满足欧盟市场准入要求，可合规进入欧盟成员国市场。在颁证仪式上，莱茵TüV团队与张雪机车创始人张雪就产品安全品质与品牌国际化展开交流。叶钰婷为莱茵TüV公司制作的木雕作品，恰是在这样的场合被作为纪念品赠出——一件手工雕琢的木雕作品，与一张关于机械、安全与合规的证书，在同一个空间里形成了微妙的对照。

叶钰婷告诉记者，去年6月左右，她接到了大洋彼岸德国莱茵TüV公司的订单，他们在小红书上看到她的木雕作品系列，很欣赏，就找了过来，有意让她生产该企业IP木雕产品。她和所在团队乐清市格物文化创意有限公司的伙伴们为此忙了大半年，费了很多劲。客户喜欢中国的木头，选中了樟木，它有木头特有的清香，但它不像黄杨木，质地松软，雕刻起来容易起毛边，打磨也不太好操作。当时正值梅雨季，还容易发霉，对此，他们在阴干木头上花了很长时间。一块大樟木，切成四份，不能留树心，否则容易开裂。油漆也是一道难题，不能漆得太厚，要保留木头天然的纹路，她反复尝试，做了不同的样品，终于获得认可。

来 源：潮新闻

原标题： 乐清女孩手作，“偶遇”机车大佬张雪

记者 徐琴微

本文转自：温州新闻网 66wz.com