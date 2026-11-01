温州铁投 2026-11-01 09:44:29

日前，省级农业“双强”项目——中华白蜗牛示范项目正式开工！这意味着温州轨道交通S1线新桥站农文旅项目从规划蓝图正式走向实景落地。

日前，省级农业“双强”项目——中华白蜗牛示范项目正式开工！这意味着温州轨道交通S1线新桥站农文旅项目从规划蓝图正式走向实景落地。

中华白蜗牛示范项目示意图

轨道交通桥下空间及站点周边地块，向来是城市更新工作中的难点区域。受场地条件制约，土地价值难以释放，也影响了站区整体环境品质。为破解这一治理难题，市铁投集团下属置业公司充分发挥国企担当，统筹联动属地街道、高校科研团队，搭建起“属地治理+国企运营+科研赋能+人才支撑”的协同平台，将实验室里的农业科研成果落地轨道街角，对新桥站周边闲置边角地进行整体改造与重塑，盘活轨道站点闲置空间，用田园新业态点亮城市角落，为轨道沿线闲置土地活化利用探索全新路径。

蜗牛生态循环养殖区示意图

本次开工的中华白蜗牛示范项目，是新桥站农文旅项目的先行样板。项目不局限于简单的环境整治，更是融合特色种养、科普研学、景观营造多重价值。

S1线新桥站农文旅融合项目效果图

项目建成后将优化站点风貌，补齐沿线环境短板，刷新站区颜值。打通农业科研成果转化“最后一米”，让前沿农业技术走出实验室，走进市民身边生活。

下一步，置业公司将持续推动轨道桥下空间焕新，努力打造轨道TOD模式下农文旅融合发展的温州样板，让市民在家门口就能沉浸式感受都市田园风光。

来 源：温州铁投

原标题： 变了变了！S1线新桥站农文旅项目开工

本文转自：温州新闻网 66wz.com