学习强国温州平台 2026-11-01 10:07:54

秋收过后，农事不歇。温州市文成县铜铃山镇石门村抢抓农时，在水稻收割完成后，无缝衔接秋种工作，利用闲置稻田推进黑木耳的种植，打破了农田秋冬撂荒闲置的传统，真正实现一亩田地双向产出、秋收秋种的同步推进。

秋收过后，农事不歇。温州市文成县铜铃山镇石门村抢抓农时，在水稻收割完成后，无缝衔接秋种工作，利用闲置稻田推进黑木耳的种植，打破了农田秋冬撂荒闲置的传统，真正实现一亩田地双向产出、秋收秋种的同步推进。

在稻耳轮作田里，秋收后的稻田褪去金黄，依旧农事繁忙、生机盎然。趁着晴好天气，村民们全力投入黑木耳种植作业，现场分工明确、各司其职。大家有的俯身平整田垄，有的整齐摆放菌棒、覆土保湿，有的往返搬运种植物资，还有专人现场指导把关，规范每一道种植工序，保障秋种工作有序高效推进。

“我们每年九月中旬开始收割水稻，稻子一边收割，木耳菌棒就同步下地。早一批下地的菌棒已经萌发，再过20天左右就能采摘；后续投放的菌棒一般需要50天才能采收，采收时间也会随天气变化有所浮动。”铜铃山镇石门村党支部书记郑式忠介绍，村里推行稻耳轮作多年，已经形成成熟的秋收秋种衔接机制，种植周期稳定可控。

本次下地种植的木耳菌棒分为长棒和短棒两种规格。以往村里种植所需的菌棒均依靠外部采购，成本偏高、品质把控难度大。今年村里主动探索创新，尝试自主制作菌棒，经过试种观察，自主制作菌棒的出苗、长势效果良好，为后续规模化种植打下了坚实基础。“短棒计划明天开始下地，争取一周内完成全部投放。”郑式忠说。

据了解，本轮水稻产量6万斤左右。秋收后，石门村集中在农田内投放木耳菌棒15万余棒，预计年产3万斤木耳，规模化推进稻耳轮作种植，木耳产出全部作为模式增收利润，预计每亩增收4000元。这一模式打造出“水稻+木耳”生态循环农业样板，形成种地增收、养地提质的良性闭环，实现“秋收秋种两不误、一田双收”。同时，依托共富工坊平台，村里还推出油焖小笋、优质大米等农特新品，并计划通过线上直播带货推广木耳、大米、小笋等产品，打通产销链路，持续带动群众增收致富。

来 源：学习强国温州平台

原标题： 秋收秋种两不误 温州文成稻耳轮作实现一田双收

作者：叶厉钦 雷思涵 郑坚坚

本文转自：温州新闻网 66wz.com