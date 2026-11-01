潮新闻 2026-11-01 08:46:15

10月30日上午，2026视觉健康创新发展国际会议暨国际眼健康科技创新与产业发展论坛在温州湾新区、龙湾区开幕。全球眼健康领域的顶尖专家、前沿成果和创新资源在此交汇。活动全程围绕眼健康项目开展交流对接，汇聚海内外教育、医疗、科技、产业各界力量，共谋眼健康事业发展。

10月30日上午，2026视觉健康创新发展国际会议暨国际眼健康科技创新与产业发展论坛在温州湾新区、龙湾区开幕。全球眼健康领域的顶尖专家、前沿成果和创新资源在此交汇。活动全程围绕眼健康项目开展交流对接，突出“创新转化，产业赋能”主题，汇聚海内外教育、医疗、科技、产业各界力量，共谋眼健康事业发展。

中国眼谷 供图

温州与“光明”有着深厚缘分。四十多年前，眼视光学先行者在温州的一方书桌前，把眼科学与视光学熔于一炉，孕育出眼视光教育的“中国模式”；四十多年后，这里崛起全国唯一的眼视光产业创新综合体——中国眼谷，一批原创技术、科创企业从这里走向世界。

瞿佳教授作《中国眼谷发展工作情况汇报》。中国眼谷 供图

活动现场，温州医科大学附属眼视光医院终身名誉院长、中国眼谷理事长瞿佳教授作《中国眼谷发展工作情况汇报》。他以三声深情的“谢谢”，向海内外同仁、各级政府与落地企业六年来的支持与信任致敬，并亮出眼谷六年“成绩单”：

截至目前，中国眼谷小镇入驻企业超990家，2025年总营收超127亿元；累计完成固定资产投资85亿元，建成科创空间45万平方米。同时，集聚了一批高层次人才与创新主体，建成五大CDMO工程服务平台与30亿元科创基金矩阵；科技产业园A区累计入驻21条亿元产线，生命健康智造产业园、眼谷精品酒店相继开工。

中国眼谷 供图

大会举行了全国重点实验室战略签约仪式。视觉健康全国重点实验室、动态光学成像与测量全国重点实验室、精密化工全国重点实验室、工业装备结构分析优化与CAE软件全国重点实验室四大国家级平台联动，将打通从基础研究到工程化的全链条。

在重大平台揭牌发布环节，世界知识产权组织技术与创新支持中心（TISC）、浙江省眼视光概念验证中心正式揭牌。揭牌后，浙江省眼视光概念验证中心同步公开征集概念验证项目。征集项目涵盖眼视光装备、视觉光学、眼用材料、眼科药物、智慧医疗和未来科技六大赛道，类型包括但不限于原理、临床场景、技术可行性和知识产权验证。

在中国眼谷产业发展战略合作签约仪式上，龙湾区政府、中国眼谷与9家高端诊疗装备和植入式器械企业正式签署合作协议。

近视防控公益行动同步落地。龙湾区校园可替换视力表近视防控公益项目启动，龙湾区慈善联合总会联合爱心企业向该区教育部门捐赠可替换视力表灯箱500台，用一张小小的视力表守护儿童青少年视力健康。

作为本次会议的重磅环节，第二届全球技术创新大赛“眼脑健康”专题赛、第八届中国眼谷眼视光创新创业全球挑战赛决赛正式启动。经过初赛、复赛，36个优质项目从200余项报名项目中脱颖而出进入决赛；18家创新企业签订科创孵化合作协议，另有9家企业完成中国眼谷产业发展战略合作签约，共同做大眼健康产业生态。

来 源：潮新闻

原标题： 2026视觉健康创新发展国际会议在温州开幕 中国眼谷亮出六年“成绩单”

记者 张银燕 叶德初 通讯员 李锐笔

本文转自：温州新闻网 66wz.com