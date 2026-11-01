学习强国温州平台 2026-11-01 10:07:55

晨雾尚未散尽，温州市平阳县鳌江镇梅源村曹堡中街的驿站已亮起灯光。高小女刚将打包好的农特产品码上货架，转头又整理起当天的送货单据。从最开始帮乡亲“捎快递”，到如今带货出山，她用这间小小的驿站助力乡村共富事业。

晨雾尚未散尽，温州市平阳县鳌江镇梅源村曹堡中街的驿站已亮起灯光。高小女刚将打包好的农特产品码上货架，转头又整理起当天的送货单据。从最开始帮乡亲“捎快递”，到如今带货出山，她用这间小小的驿站助力乡村共富事业。

打通山乡物流的“最后一公里”

曾经的梅源村偏远闭塞，村民取快递要跑到4公里外的钱马线。高小女便利用上下班通勤，顺路帮村民代取快递，一帮就是一年多。偶然看到“农村淘宝合伙人”的招募广告，她与丈夫谢作图商议后，双双辞职回乡，当起了“村小二”。

创业并非一帆风顺，驿站的运转远比预想中复杂，一切都要从零开始摸索。她守好快递收发的本职，还主动为老人、孕妇提供送货上门服务。面对村民“怕买贵、怕买假、怕退货难”的顾虑，她推出“货到付款、不满意包退”的服务，自掏腰包购入米面粮油、日用百货等几十种产品陈列展示，让村民看得见、摸得着，价格比线下门店更实惠。渐渐地，代购的退换货订单越来越少，村民的信任度越来越高，她也慢慢摸透了门道。平日里上门科普、手把手教操作，她将千余村民的信息与生活习惯烂熟于心。日积月累的用心，换来了村民的“有事就找驿站”。如今，站点日均处理快递450件，小小的物流驿站成了梅源村最热闹的“便民枢纽站”。

让乡村“土货”火爆出圈

网货下乡只是第一步，农产品进城才是高小女记挂的事。村里不缺好东西，缺的是出山的路。她决定借力新媒体，化身山乡好物“推介官”，为农产品出村按下“加速键”。

高小女以清明粿为突破口，在公众号上推送《梅源正宗清明粿，寻找远方的你》，短时间内浏览量破千，让本就“小有名气”的梅源清明粿一跃成为热销“爆款”，订单接踵而至。高小女有条不紊地指导村民采购真空袋、包装机，制作、真空包装、填单、发货……清明节前后，梅源村的清明粿日均发货2000个，累计销量2万余个。

高小女趁热打铁，学习丰富线上营销手段，从早期图文推广、社群运营，拓展到抖音、快手视频带货，将镜头对准田间地头、农家作坊，推动当地的手工鲜粽、特色月饼、鸽蛋、小黄姜、土熏鸡等“土货”通过网络走向全国。截至目前，高小女已与本地上百家农户和商户建立合作，实现了农户增收、站点拓业的多方共赢。

高小女在直播带货

唱好乡村共富新曲

日复一日的付出，高小女在村里攒下了极好的人缘。乡亲们信得过这个手脚麻利的“快递闺女”，推选她担任村委委员。从跑家串户的“快递路”到服务全村的“履职路”，高小女的服务半径更大了。她不仅积极参与村内环境整治、便民服务等主要工作，还主动对接村内十余位留守老人，优先为其代销农产品，带动他们月增收400元。

正午骄阳下，玉米叶泛着油亮的光。高小女举着手机逆光站立，“现在下单，当日发车！”喊声落地，三十平方的小店里打印机已开始吐单，刚掰的玉米一箱箱码上快递车。只要村里还有需要，村民还有期待，这间小店就会一直开着。当越来越多像高小女一样的青年力量留下来，这片沉寂的土地定会迎来更盎然的生机。

来 源：学习强国温州平台

原标题： “村小二”高小女：小角色激活乡村振兴大能量

本文转自：温州新闻网 66wz.com