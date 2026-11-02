温州日报 2026-11-02 08:32:21

10月29日16时40分，随着泽雅水库出水阀缓缓开启，一股股清水顺着管道奔向曹坪泵站以及沿线各水厂，瓯江引水工程泽雅调流站前新建三岔管接口，完成和泽雅水库原水管的对接。这也意味着温州市区多水源互济的供水格局正式成型。

瓯江引水工程和泽雅水库完成原水管对接。 市公用集团供图

温州网讯 10月29日16时40分，随着泽雅水库出水阀缓缓开启，一股股清水顺着管道奔向曹坪泵站以及沿线各水厂，瓯江引水工程泽雅调流站前新建三岔管接口，完成和泽雅水库原水管的对接。这也意味着温州市区多水源互济的供水格局正式成型。

本次施工按照管渠排水、接驳施工、管渠蓄水、恢复生产四个阶段推进。为完成本次管道连通作业，施工期间泽雅水库临时暂停原水供应，泽雅水厂、瞿溪水厂等四座水厂随之短暂停产。为把用水影响降到最低，浦东、西山、东向三座水厂及时切换水源，取用珊溪水库原水维持正常生产。

在各方力量协同攻坚之下，核心接驳工作于10月29日0时正式启动。现场集结约60名作业人员，其中包含20名持证电焊工，各类大型设备全部到位，关键设备采取“一用一备”模式筑牢安全防线。针对运行近30年、呈45度倾斜的DN2000老旧原水管，技术团队采用“先加固、再切割”的处理方式，化解切割过程中应力释放、切口变形等隐患。一线焊工克服管内空间狭窄、通风条件有限等现实困难，严把焊接质量关口，整体施工比原定计划提前2小时20分钟收官，也为同类老管道接管作业积累宝贵实操经验。

考虑到施工会对部分居民用水带来扰动，供水部门提前做好各项民生保供预案。前期已打通跨区域补水通道，同时依托智慧水务平台，实时跟踪管网压力、流量与水质变化，动态调配各水厂产能。施工阶段，泽雅镇停水，瞿溪、郭溪、藤桥、仰义、丰门等地出现降压供水情况。针对医院、学校、养老机构等重点用户，工作人员开展定点应急送水，设置16个临时取水点，调配15辆应急供水车，累计送水240吨，守护群众日常生活用水。

据了解，瓯江引水工程是浙江省“千项万亿”重大工程，输水线路总长81公里，总投资55亿元，工程投运后将惠及420万人口，兼顾应急供水、农业灌溉、河网生态补水、防洪排涝等多项功能。此次管道接驳的顺利落地，实地检验了温州多水厂、多水源协同调度实力，也让城市供水系统的韧性和应急保障能力得到进一步增强。

来 源：温州日报

原标题： 温州市区迎来多水源互济供水新格局 瓯江引水工程与泽雅水库原水管成功接驳

记者 夏婕妤 通讯员 张天杨 赵子山

本文转自：温州新闻网 66wz.com