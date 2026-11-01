“镇”到“城” 一个百年瓯越名埠的跃升逻辑

中国新闻网 2026-11-01 08:53:22

一个中心镇的“提升”，到底是什么？鳌江给出的回答是，让创新找到生产线，让城镇找到区域分工中的位置，让公共服务找到最需要它的人。中心镇的“中心”，从来不只是排名和数据，而要看它连接创新与产业、城市与区域、治理与民生的那根链条，是否足够结实。

每天中午，浙江省平阳县鳌江镇兴隆社区老年食堂里，3.5元一顿的午饭准时开餐，两荤两素一汤，来吃饭的多是子女不在身边的老人；几公里外，温州益坤电气的车间里，一套机器视觉系统正替代人眼，给高铁避雷器的核心元件“验伤”；而在鳌江国际新城的工地上，239米的超高层已经结顶，站在上面往下看，车站大道纵贯南北，串联滨江商务区、高铁新城两大板块；银泰城、万达广场、中联影视城沿大道两侧次第铺展、遥相呼应，一条集聚人气商气、彰显都市气质的城市发展主轴蔚然成型。

从上述切片，不同的切口，拼出的是一幅中心镇从“大”向“强”、从“镇”向“城”跃迁的图景。

鳌江全貌。鳌江镇供图

车间里蹲出来的“创新”

益坤电气在鳌江做了三十多年避雷器。高铁动车组的车顶避雷器、高压箱避雷器，不少出自这家企业，产品装上了“复兴号”动车组。但避雷器里的电阻片，表面检测长期靠人眼。金属曲面强反光，瑕疵又小又杂，工人看久了眼睛疲劳，漏检误判难以避免。企业负责人说得坦率：这道关不破，生产自动化就卡在这里。

破题的人来自车间之外。

国科温州研究院副研究员、省级科技副总余胜东被派驻到益坤电气，和企业的技术骨干组成了联合攻关团队。他们没有另起炉灶，而是把突破口锁定在深度学习算法上：采集海量包含各类瑕疵的电阻片图像样本，反复训练AI系统，让它学会识别划痕、凹坑这些肉眼都容易放过的缺陷。三个月集中攻关，一套机器视觉智能检测系统上线，相当于给产线装了一双不会疲劳的“AI之眼”。

这套逻辑在鳌江不是孤例，鳌江实验室自成立起就给自己划了一条线：不做“从0到1”的原始创新，专攻“从1到100”的成果转化。鳌江实验室常务副主任周功浪说得直白：“不追逐原始创新的光环，只盯成果转化那‘最后一公里’。”如今，这个启用不过一年多的实验室已完成“揭榜挂帅”科技项目12个，科技成果转化11个，技术合同总额7100万元，孵化企业15家。

对于一个中心镇而言，产业创新的逻辑正在于此：不必包揽前沿突破，但要成为区域产业链上不可替代的“转化枢纽”。五年来，鳌江“工业强镇”正在跑出加速度，新三板挂牌企业2家、其中益坤电气转板登陆北交所，实现鳌江上市企业“零”的突破。

繁华的鳌江万达广场。白永泽 摄

从“镇”的框架里走出来

作为百年商埠，过去，鳌江人习惯用“瓯越明珠”称呼自己的家乡。但明珠的底色，很长一段时间里被“镇”的框架框着：路不够宽，城不够新，功能不够全。

改变主体项目开始：鳌江国际新城、高铁新城，李宁体育园、239米金茂大厦等一批标志性项目点亮鳌江，黄公望公园、港口公园相继落地，滨江商务区的轮廓从图纸走进现实。10月底，站在鳌江国际新城的工地上仰头看，这座以“鳌龙卧江”为意象的超高主体建筑，正在一寸寸改写温州南部天际线的刻度。

更多的“里子”藏在交通里：温福高铁开工建设，104国道西过境线、228国道、鳌江西互通投用，“海陆空铁”立体交通网加速成型。

未来，鳌江把自己定位为“温州大都市区副中心核心区”，力争“辨识度和影响力迈上新的台阶”。翻译成更朴素的话：一个中心镇不能只做“镇”，它得承担起“城”的功能，承接住周边乡镇做不了的事。某种意义上来说，金茂集团将其唯一的镇域城市运营项目放在这里，看中的正是这种“镇域蝶变”的样本意义。城镇能级的提升，说到底不是楼有多高、路有多宽，而是一座其在区域发展格局中不可替代的程度。

一辆车和一顿饭的温度

每周四清晨，鳌江镇卫生院的巡回诊疗车准时出发。车里配着心电图机、B超机、血常规仪，5G专网联通医保结算，问诊、检查、开方、取药、报销在车上一次办完。2026年上半年，这辆车出车374次，服务1653人次。数字不算惊人，但服务对象大多是偏远村居的留守老人，对他们来说，去一趟镇卫生院可能意味着半天的辗转。巡回诊疗车把“15分钟城乡健康服务圈”从一句规划语言，变成了一脚油门能到的事。

在鳌江镇兴隆社区，每日午间时分，这里养老服务照料中心暖意融融，周边老年人陆续结伴前来、有序落座等候用餐，成为社区一道风景线。“两荤两素一汤，3.5元。饭菜热乎、味道清淡，还能和老邻居一起聊聊天，日子热闹多了！”一位常年在此就餐的老人说，子女不在身边，“做多了吃不完，做少了又单调”，食堂切实减轻了日常生活负担。目前鳌江已建成19家村(社区)养老服务照料中心，15分钟居家养老服务圈覆盖全域。

“十四五”期间，鳌江城乡收入比从1.96缩小至1.80。浙江对于共同富裕的探索，在这里转化为了公共服务的可及性：偏远村庄的老人不必为了量一次血压跑远路，独居的老人不必为一口热饭犯难。鳌江将“治理效能实现新提升”列为未来五年目标之一，而治理效能的底色，恰恰藏在这些最不起眼的日常里。

一个中心镇的“提升”，到底是什么？鳌江给出的回答是，让创新找到生产线，让城镇找到区域分工中的位置，让公共服务找到最需要它的人。中心镇的“中心”，从来不只是排名和数据，而要看它连接创新与产业、城市与区域、治理与民生的那根链条，是否足够结实。

来 源：中国新闻网

原标题： 浙江观察：“镇”到“城” 一个百年瓯越名埠的跃升逻辑

记者 胡丰盛

本文转自：温州新闻网 66wz.com