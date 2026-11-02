20岁温州学子要做“光伏裁缝”

温州都市报 2026-11-02 08:43:06

“光随产动”项目为何能脱颖而出？有什么创新之处？10月30日，记者对占和进行了采访。

占和在工地做调研

温州网讯 这段时间，20岁的温籍学子、云南大学土木工程专业大三学生占和与他的团队正在积极备战即将到来的中国国际大学生创新大赛(2026)总决赛，该赛事由教育部等主办。

10月21日，占和团队的《光随产动——生产协同型工业光伏智能系统》（以下简称“光随产动”）项目，在中国国际大学生创新大赛(2026)云南赛区选拔赛上，从3.4万组竞争对手中脱颖而出，拿下金奖。该团队围绕光伏建筑应用，还获得了2项获授权的实用新型专利、2项软件著作权。

“光随产动”项目为何能脱颖而出？有什么创新之处？10月30日，记者对占和进行了采访。

瓯海一鞋企成为项目试点

月均可节省电费近2万元

聊到项目缘起，占和说，始于2024年大一实习时，他在工地听到的一句抱怨：“政策鼓励装光伏，板子装上了，结果屋顶漏水、发电达不到预期，装完反而更操心。”进一步深入了解后，他慢慢看清行业痛点：不少工厂光伏项目只追求“装上”，却忽略了三层适配矛盾——光伏设备与厂房结构不适配，故障检修与连续生产不适配，光伏发电与生产用电不适配。

“我们不想做复制粘贴，要做‘光伏裁缝’，给每一家工厂量身定做方案。”带着这个目标，占和与他的团队伙伴组建了调研小组，利用课余时间走访厂房和园区，与建设方、生产主管、运维人员交流、记录，获得一手资料。

“我们自主开发出了拥有软件著作权的测算软件。实地跑现场，用无人机勘测屋顶，把厂房的荷载承重、防水布局、企业生产作息一一采集录入系统，经过运算得出光伏板最优铺设位置。Ai追光+屋面孪生建模技术，再配上源荷协同技术，让光伏发电的高峰刚好对上工厂用电高峰，优先工厂自发自用，用不完的电再并网外销，这样实现‘一厂一策’。”占和举例说，在瓯海芳建鞋材有限公司，就有这套方案的试点样本。“去年暑假，我到这家公司厂房调研，企业实行两班制，上午8点到11点半、下午2点到5点车间开工。我们根据生产节律，再结合屋面条件，精准排布光伏组件，让发电时间最大程度匹配工厂用电需求，实实在在帮助了这家企业节约用电成本。试点数据显示，光伏自用电比由49%提升至94%，月均节省电费1.89万元。”

定制化布局之外，团队的另一大创新在于：摒弃传统旁路耦合二极管方案，采用 MLPE技术（Module Level Power Electronics，即组件级电力电子系统），削弱热斑、弱光带来的发电损耗。“以前一块光伏板出故障，会拖累整片阵列一起降效。用上这项技术，每一块光伏板都能独立调控，局部出问题，不影响整体发电，系统容错率大幅提高。”占和说，项目还搭配双玻结构、惰性气体填充工艺，进一步提升组件安全与耐用性。

10人团队半数来自温州

周末、寒暑假都献给调研

“光随产动”项目团队共10人，其中5人来自温州。占和介绍，他是瓯海中学毕业生，有意思的是，团队里几名温州籍伙伴，也都是瓯海中学的校友，一群高中同窗，在千里之外的云南大学再度相聚，志同道合，共同完成这个项目。

这支队伍也不是单一能源专业的组合，是名副其实的交叉学科“混合战队”。“除了土木工程专业，还有建筑规划、软件工程、汉语言文学、经济等不同专业，人人各有所长。我作为项目第一负责人，负责统筹整体进度，也做技术研发；而建筑规划专业同学钻研工程现场技术；软件工程专业的同学打磨核心测算软件；汉语言文学专业的同学负责整理素材、撰写项目宣传推文；经济专业的同学则负责商业落地的规划思考等。”

占和坦言，从前期规划到中试落地，这条路走得并不轻松。为拿到第一手真实资料，他们几乎把周末和寒暑假都献给了调研。他们的足迹从温州本地厂房，到云南多所学校，还远赴贵州盘州，实地考察山顶大型光伏基地。为了赶报告、优化技术方案，团队成员常常通宵改材料；别的同学放假出游，他们则是背着设备奔赴企业勘测现场。

“坐在电脑前永远想象不到屋顶会遇到什么样的状况。”占和回忆，他是从光伏“学徒”一步步成长起来。戴上安全帽，跟着行业前辈跑工地，蹲在现场学习光伏勘测，操作无人机航拍厂房屋顶……这些都是珍贵的经历。“现场发现的每一个现实问题，我们都会带回来反复打磨，一遍遍迭代软件算法、调试硬件参数。”占和说。

扎实的落地探索，离不开指导老师的帮助。“尤其是我们学校建筑与规划学院的葛众老师，他在项目方案设计与工程可行性论证中给予的耐心指导，才让我们的项目顺利完成。”占和说。

项目收获业内专家肯定

完成试点开展商业探索

“光随产动”项目也收获了业内专家的肯定。云南省能源研究院杨玺教授认为，该项目较有价值的一点，是将传统光伏项目关注的“装得上、发得出”，进一步延伸到工业企业更关心的“运行安全、生产适配和绿电消纳”。该项目不仅提供设备和控制功能，还尝试形成覆盖厂房评估、方案设计、设备适配、运行监测及数据优化的服务流程，具有较强的产业问题意识。

清华大学能源与动力工程系教授、博士生导师段远源这样评价：项目团队能够从真实厂房调研和企业用能问题出发，持续开展模型构建、样机验证及应用方案迭代，体现了较好的跨学科协作能力和工程实践意识。“光随产动”项目在工业光伏适配与生产协同方向具有进一步研究和示范应用价值。

“光随产动”项目已借助温州企业完成试点，目前已与云南一家新材料企业进行了项目签约，进入商业化探索阶段。团队的组件级智能监测与主动安全控制终端也已完成委托检测。“接下来，我们将把积累的经验反哺到其他地区，真正完成从纸上构想走向实地应用的蜕变。”占和说。

来 源：温州都市报

原标题： 20岁温州学子要做“光伏裁缝”

记者 林吉祥 图片由受访者提供

本文转自：温州新闻网 66wz.com