温州举办反对餐饮浪费主题宣传活动：文明微行动 光盘我先行

温州日报 2026-11-02 08:32:00

10月31日上午，“文明微行动 光盘我先行”2026年温州市反对餐饮浪费主题宣传活动在市区科技广场举行。活动联动金秋消费节，通过行业倡议、文艺展演、企业经验分享和互动体验等形式，倡导科学健康、理性文明的餐饮消费，引导餐饮经营主体和广大市民共同践行勤俭节约理念。

温州网讯 10月31日上午，“文明微行动 光盘我先行”2026年温州市反对餐饮浪费主题宣传活动在市区科技广场举行。活动联动金秋消费节，通过行业倡议、文艺展演、企业经验分享和互动体验等形式，倡导科学健康、理性文明的餐饮消费，引导餐饮经营主体和广大市民共同践行勤俭节约理念。

10时30分，活动正式启动。餐饮企业代表共同宣读反对餐饮浪费倡议书，并在承诺墙上签名，向全行业发出厉行节约、反对浪费的倡议。代表们倡议，餐饮经营主体要将节约理念贯穿经营服务全过程，积极推广小份菜、半份菜、N-1点餐、餐后打包等举措，引导消费者按需点餐、合理消费，以行业自律带动文明用餐新风尚。

随后，快板《光盘行动扬美德》和文明餐桌三句半《听我说，节约不浪费》相继上演。朗朗上口的快板、生动活泼的三句半，将珍惜粮食、反对浪费的理念融入群众喜闻乐见的文艺表演，让文明餐桌理念在轻松活泼的氛围中深入人心。

餐饮企业如何将反浪费要求落实到日常经营？活动中，温州市得尔乐餐饮有限公司分享了实践经验。企业围绕宣传、员工、厨师、顾客四个环节建立协同机制，通过标识引导、员工点餐提醒、后厨精细化管理和顾客正向激励等方式，将节约要求融入点餐、备餐、用餐全过程，推动反对餐饮浪费各项举措融入日常经营。

活动期间，各类互动体验和宣传服务同步开展。市民在主题展位参观打卡，品尝创意边角料菜品，参与节约知识有奖问答；市文明办、市商务局、市文广旅局、市市场监管局及市饭店餐饮烹饪行业协会等单位设置的咨询展位同步开放，为市民提供反对食品浪费、文明餐桌等相关政策咨询。通过菜品展示、现场试吃、知识问答等形式，让市民在亲身体验中了解节约知识，增强文明用餐意识。

近年来，我市持续推进反对食品浪费工作，通过出台《温州市坚决制止餐饮浪费行为实施意见》，建立部门协同机制，开展餐饮文明指数测评和监督检查，推动反对浪费要求融入餐饮经营日常管理。同时，发挥行业协会和餐饮企业作用，推广“小份菜”“半份菜”“一菜多吃”“光盘有礼”等做法，并通过发布反对浪费宣传手册、成立反对餐饮浪费食客联盟等方式，拓展社会宣传和公众参与渠道。

市文明办相关负责人表示，将以此次活动为契机，进一步推动节约理念融入日常、化为习惯，引导餐饮经营主体和广大市民共同参与文明餐桌建设，为打造更高水平文明城市、建设共富先行样板贡献力量。

下一步，我市将继续强化部门协同、行业引导和企业主体责任，推动科学点餐、合理备餐、文明用餐等举措常态化落实，让厉行节约、反对浪费成为餐饮行业和市民生活中的自觉行动。

来 源：温州日报

原标题： 我市举办反对餐饮浪费主题宣传活动

文明微行动 光盘我先行

记者 庄越

本文转自：温州新闻网 66wz.com