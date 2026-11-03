新华网 2026-11-03 10:32:34

国际海事组织秘书长多明格斯2日在伦敦表示，该组织无法确认霍尔木兹海峡分道通航制水域内水雷是否已被清除，船舶通行安全没有保障，仍不建议船舶在该海峡航行。

国际海事组织秘书长多明格斯2日在伦敦表示，该组织无法确认霍尔木兹海峡分道通航制水域内水雷是否已被清除，船舶通行安全没有保障，仍不建议船舶在该海峡航行。

近期，伊朗方面多次宣称，有船舶因驶入“未经授权”的航线而触雷。美军中央司令部则公开否认有关触雷说法，并称已清除霍尔木兹海峡国际航道内的水雷。

多明格斯2日在国际海事组织总部举行的记者会上回答新华社记者有关水雷威胁的提问时说：“我没有收到任何关于分道通航制水域内水雷已被清除的确认信息……这也是我们不建议任何人尝试通行霍尔木兹海峡的原因。我一直呼吁船舶避开那里。”

多明格斯还说，近期发生多起船舶被击中事件，但因冲突期间难以开展调查，其中部分事件尚无法确定究竟由水雷、无人机还是导弹造成。他提醒，在霍尔木兹海峡航行“并不安全”。

多明格斯说，国际海事组织10月在霍尔木兹海峡及周边海域记录约30起袭船事件，当月是该组织记录的袭船事件最多的月份之一，部分事件还造成溢油或其他污染。目前近400艘船舶、共计约6000名海员滞留海湾地区。国际海事组织正与地区国家、国际运输工人联合会等协调，为海员提供物资、医疗及联络家属等方面支持。

来 源：新华网

原标题： 国际海事组织：仍不建议船舶在霍尔木兹海峡航行

记者：高文成

本文转自：温州新闻网 66wz.com