人民日报 2026-11-03 10:43:53

以做优存量筑牢根基，以做大增量开辟赛道，两股力量相互支撑、协同发力，新旧动能方能平稳接续转换

近段时间，国产大飞机C919不断传来好消息：8月，首条国际航线顺利开通；9月，首次在青岛机场执行定期商业航班；10月，第100套份电源配电系统组件交付。

一个又一个新进展，离不开多方协同发力。硬核的自主创新实力、完善的产业链配套、成熟的运行保障体系……回过头来看，任何一个环节的缺位都可能让大飞机停留在图纸上，系统布局方有今日成果。这也给各地因地制宜发展新质生产力带来启示。

系统观念是具有基础性的思想和工作方法。新质生产力的培育涉及产业转型、技术攻关、国际合作等多个维度，许多任务相互依存，牵一发而动全身。中共中央、国务院印发的《关于发展新质生产力的意见》提出：“不能盲目求新、顾此失彼。”坚持系统布局，在多重关系的统筹中找准方位、把握节奏，才能筑牢高质量发展的底盘。

不弃“家底”，统筹好存量与增量。

传统产业增加值、用工人数等主要指标占全部制造业的80%左右，是实打实的“基本盘”。传统产业改造升级，也能发展新质生产力。

以钢铁产业为例，在上海宝钢股份冷轧厂，人工智能推动高炉年成本降低1500万元左右；辽宁鞍山鞍钢股份硅钢事业部的生产车间，一条条现代化生产线高速运转，生产所需电力全为绿电。

传统产业不等于低端产业，发展新质生产力不是要忽视、放弃传统产业。不看家底、盲目追风口，就可能导致新产业没站稳、老优势又丢了。很多时候，盲目“另起炉灶”不如巧妙“嫁接改造”。新与旧并非对立，完全可以相融，旧中也能出新。

比如，电动汽车的电池包离不开模具制造，人形机器人的“关节”轴承出自传统装备车间，生物医药的原料药依托化工行业的长期积淀。以做优存量筑牢根基，以做大增量开辟赛道，两股力量相互支撑、协同发力，新旧动能方能平稳接续转换。

不图“速成”，统筹好长期和短期。

继长鑫科技后，长江存储也已递交科创板上市申请。回望来路，安徽合肥、湖北武汉围绕龙头企业搭建创新平台、引育专业人才、完善上下游配套，多年来政策不翻烧饼、投入不断档、生态持续完善，为两家企业打破一道道工艺壁垒提供坚实后盾。若非政府和企业都坐得住“冷板凳”、耐得住长周期，怎会有叩响资本市场大门的底气？

从存储芯片到生物医药，从新材料到商业航天，哪一项关键核心技术能速成？如果政策翻烧饼或者企业频繁换赛道，就难以静心攻坚。稳定预期、保持耐心，为长周期攻关留足空间和容错余地，才是真正的远见。

不闭“大门”，统筹好自主与开放。

DeepSeek（深度求索）走红全球，靠的不只是算法创新，更是开放的姿态，全面开源内部推理框架，吸引大批开发者参与生态共建。深入了解国际前沿技术，又以开源生态回馈全球，开放本身就成了竞争力。

培育新质生产力从来不是“闭门造车”。空中客车公司天津总装线从一条拓展到两条，带动约200家中国供应商更好融入全球航空产业链；西门子医疗在深圳建设高端医疗设备研发制造基地，我国制造业以实力参与国际分工。

越是面临外部封锁打压，越不能把自己封闭于世界之外。高质量发展离不开高水平开放，新质生产力同样要在开放环境中培育壮大。

习近平总书记强调，“‘十五五’时期，必须把因地制宜发展新质生产力摆在更加突出的战略位置”。畸轻畸重没有出路，统筹兼顾方能行稳致远。将系统观念融入每一个决策、每一项部署，新质生产力定能茁壮成长。

作者：孟繁哲

原标题：以系统布局筑牢发展底盘（人民时评）——找准发展新质生产力的着力点③

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com