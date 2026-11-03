从“安澜”到“通衢”

人民日报 2026-11-03 10:46:05

九曲黄河，奔腾万里，在神州大地绘出壮阔的“几”字形，是中华民族的母亲河。

今年是中国共产党领导人民治理黄河80年。一条桀骜难驯的忧患河，已蝶变为造福人民的幸福河。近日，习近平总书记对进一步做好黄河保护治理工作作出重要指示指出，“党领导人民治理黄河80年，从根本上改变了历史上‘三年两决口’的状况，创造了岁岁安澜的奇迹，充分彰显了社会主义制度的显著优势”“努力让这条母亲河越来越美，永续造福中华民族、惠泽子孙后代”。

新时代以来，习近平总书记对黄河念兹在兹。

指出“保护黄河是事关中华民族伟大复兴和永续发展的千秋大计”，叮嘱“共同抓好大保护，协同推进大治理”，强调“黄河文化是中华文明的重要组成部分，是中华民族的根和魂”……

总书记的足迹遍及沿黄9个省区，3次主持召开座谈会，为黄河流域生态保护和高质量发展领航掌舵。

共谋大河之治、共护大河之美、共铸大河之魂，新时代“黄河大合唱”汇入中国式现代化磅礴乐章。

“黄河宁，天下平”。从大河奔流，看治水之变，能够更深刻领悟习近平文化思想、习近平生态文明思想的实践伟力。

（一）

大河之治，彰显思想上的主动。

新中国成立至今，黄河实现70多年伏秋大汛不决口，自1999年以来连续27年不断流，彻底告别“多淤、多决、多徙”。

“只有在中国共产党领导下，发挥社会主义制度优势，才能真正实现黄河治理从被动到主动的历史性转变，从根本上改变黄河三年两决口的惨痛状况。”

一幅“黄河改道图”令人沉思：有记载以来决口1590次、改道26次，决溢范围北至天津、南达江淮，曾给沿黄百姓带来深重灾难。

思想就是力量。

着眼大局谋落子——“继长江经济带发展战略之后，我们提出黄河流域生态保护和高质量发展战略，国家的‘江河战略’就确立起来了。”

造福人民勇担当——“我们要不断看有哪些事要办好、哪些事必须加快步伐办好，治理好黄河就是其中的一件大事”。

系统思维促协同——“把握好全局和局部关系，增强一盘棋意识”“综合治理、系统治理、源头治理”。

精准施策抓关键——“黄河水少沙多、水沙关系不协调，是黄河复杂难治的症结所在。”

思想指引，实践焕新。抓住水沙关系调节这个“牛鼻子”，一子落，满盘活。

黄土高原，陕西、山西接力治沙治水；黄河“几字弯”，宁夏、内蒙古合力为沙漠锁边……上中游“设防线”，从源头减沙。

为农田装上“智慧脑”，大面积推广引黄滴灌；以水定人、以水定产，变“有多少嘴喝多少水”为“有多少汤泡多少馍”……全流域“装水龙头”，做好节水文章。

多水库同频共振，形成联合排沙调度模式；累计33次调水调沙，把几十亿吨泥沙送入大海……联动“通经络”，在奔涌中“活血化瘀”。

立足“防”，更激活“用”。

宁夏红寺堡，扬水工程成为“生命工程”，群众点赞“共产党好，黄河水甜”；

陕北吴起镇，见证红军长征抵达，也以近30年的“绿色长征”，将林草覆盖率从19.2%提升至72.9%；

山东黄河三角洲，因地制宜种冬枣、棉花，养南美白对虾，让盐碱地“长”出特色产业……

黄河，早已超越一条河，为流域人民织起一张生态网、产业网、幸福网。

由治水，看治国。从百余年前《建国方略》中铁路、公路、运河的构想，到一个个“只有我们中国共产党人实现了”的时代传奇，以“中国之制”支撑“中国之治”，高质量发展气象万千。

（二）

大河之美，体现战略上的主动。

10月的黄河口，候鸟迁徙高峰如期而至，万鸟腾空、鸟浪翻涌。这是断流年代难以想象的盛景。

生态好不好，鸟儿最知道。“十四五”时期，沿黄9省区累计完成造林2亿亩，修复退化草原2.31亿亩；目前，黄河干支流20个主要控制断面生态流量保证率全部达标，2025年流域水土保持率达69.75%……

何以有“从被动到主动的历史性转变”？

“要尊重规律，摒弃征服水、征服自然的冲动思想”“要坚持在发展中保护、在保护中发展，不能把生态环境保护和经济发展割裂开来，更不能对立起来”。

中国式现代化，是人与自然和谐共生的现代化，要以高水平保护支撑高质量发展。

青海玛多，1000平方米以上湖泊数量从低谷时的4077个恢复至5800余个，“中华水塔”蓄满清水，生态牧业、生态文旅成为绿色发展的新引擎。

库布其沙漠北缘，420公里锁边林草带全线贯通，助力鄂尔多斯段入黄输沙量减幅达85%；治沙与治穷同步，光伏板托举起“绿富同兴”，“几字弯”展现“金沙蓝海绿洲”的新貌。

“保护生态环境必须依靠制度、依靠法治。”只有实行最严格的制度、最严密的法治，才能为生态文明建设提供可靠保障。

施行《中华人民共和国黄河保护法》，印发《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》；建立“三线一单”生态环境分区管控体系；黄河干流横向生态保护补偿机制全域贯通……一系列顶层设计，为黄河保护治理搭起“四梁八柱”，管根本，利长远。

八十载笃行不怠，写照于大河安澜、岁稔年丰，落脚于人民群众持续提升的获得感、幸福感、安全感。

“一个国家能不能富强，一个民族能不能振兴，最重要的就是看这个国家、这个民族能不能顺应时代潮流，掌握历史前进的主动权。”

我们党“勇担历史使命，始终掌握战略主动”的优秀特质，凝聚起不断创造发展奇迹的强大力量，治理黄河就是证明。

保持历史耐心和战略定力，以功成不必在我的精神境界和功成必定有我的历史担当，一张蓝图绘到底、一茬接着一茬干——

“黄河很美，将来会更美。”

（三）

大河之魂，映照精神上的主动。

中央政治局会议强调：“要保护传承弘扬黄河文化，加强文化遗产整体性系统性保护，传承历史文脉和民族根脉，推动文化和旅游融合发展。”

摸清黄河文化遗产底数、加强阐释研究，扎实推进黄河国家文化公园建设，打通创造性转化、创新性发展路径，厚重文化焕新彩。

古有大禹治水、汉武帝“瓠子堵口”，今有“统筹山水林田湖草沙系统治理”。这是尊重自然、顺应规律的一脉相承。

盘古开天辟地、女娲补天等诞生于黄河流域的神话与传说，承载着求新求变的价值追求，转变为今天矢志创新的精神动能。这是创新进取、不懈求索的薪火相续。

连通中外的古丝绸之路与自西向东的黄河水道在西北大地“相遇”，形成“丝路黄河”景观。发端于此的舞剧《丝路花雨》四十七载常演常新，不断书写文明交流互鉴新篇。这是开放包容、和合共生的时代新韵。

文化自信是更基本、更深沉、更持久的力量。

千百年来，在治水安邦、兴水利民中磨练出的自强不息、坚忍不拔品格，成为中华民族迎难而上的精神密码、中华文明绵延不绝的强大底气。

水脉与文脉相连，文运与国运相牵。

文以赋能，厚植发展根基。河南开封，年轻人跟着黄河埽工非遗传承人吼起了古老的“黄河号子”；同一片河岸，无人机天空巡查，智能潜艇水下探测，数字孪生平台在大屏上模拟洪水演进。

文以铸魂，托举城市未来。甘肃兰州，以“黄河之滨也很美”为城市名片，依托“夜游黄河”等文旅IP，2025年接待游客超1.2亿人次、旅游收入超千亿元。

文以化人，激活创新引擎。山西临汾，煤矿智能化，炼钢“一键达”，具身智能、低空经济、AI（人工智能）古建筑修缮等新场景接连落地，资源型城市加速迈向“智造新城”。

千年文脉，生生不息，文化与经济共生共荣，蔚为大观。

“新征程是充满光荣和梦想的远征，是党和人民的新长征。”

从“九曲黄河万象新”，到长江“一江碧水向东流”；从“河长制”守护家门口清水绿岸，到“水网”被纳入“六张网”……

在落实国家“江河战略”中汲取前进动能，“同心协力走好新的长征路”，中华文明的长河必将绽放更加夺目的光彩。

（执笔：李浩燃、邹翔）

原标题：从“安澜”到“通衢”（人民观点）——党领导人民治理黄河80年的启示

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com