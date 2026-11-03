当石桥驮起代码：开源何以成为“共同体”的乌镇表达

好评如潮 2026-11-03 10:48:26

枕水乌镇，又一次进入“互联网时间”。2026年世界互联网大会乌镇峰会如期而至，主题落在“开源开放 共建共享——携手构建网络空间命运共同体”。一个千年水乡，把“开源”二字请到聚光灯下，这件事本身就耐人寻味。石桥与代码，一个承载过无数行人的脚步，一个正在定义数字时代的流向，它们在乌镇相遇，指向的其实是同一个问题：网络空间命运共同体，究竟靠什么从理念长成现实。

开源首先是一种技术姿态，但它撬动的远不止技术。通义千问、DeepSeek、之江实验室021科学基础模型，这些“浙产基础模型”在峰会上集中亮相，从芯片指令集到操作系统，从模型权重到计算框架，代码被交到更多人手里。有人说开源是“把可能性一并交出去”，这话说对了一半。交出去的是代码，收回来的是生态。一家初创公司可以基于开源模型开发数智医疗方案，偏远地区的开发者能调用开源工具接入智联出行，技术门槛被压低一寸，参与定义未来的可能性就多一分。封闭的“小院高墙”里长不出普惠的智能，这是乌镇用一场峰会反复陈述的朴素判断。

但开源如果只停留在代码层面，就还没有触及“共同体”的深意。今年峰会把“开源开放”置于“共建共享”之前，逻辑链条是完整的：开放是方法，共享是目的，共同体是归宿。治理的开放同样要紧。数据如何流动、人工智能如何对齐安全底线、平台责任在不同制度逻辑之间如何界定，这些问题没有哪一个国家能关起门来给出答案。乌镇峰会的价值，不在于输出一套现成标准，而在于把不同的船放到同一片水域里，让它们相向而行。当全球80个国家和地区的360项实践案例向乌镇汇聚，其中22个国家和地区首次参与，这本身就是一种“开源”——治理经验的开源。

更深一层的开源，是利益的开放。数字空间不该是零和博弈的竞技场。中国以开源开放推动技术平权，让发展中国家以更低成本接入前沿智能，这件事的战略分量，可能比任何一项单一技术突破都更持久。乌镇峰会办了十三届，累计发布140余项领先科技成果，吸引4200多家中外企业参展，数字本身是枯燥的，但它们勾勒出一条清晰的轨迹：从“互联互通”到“智能向善”，再到今年的“开源开放”，议题在变，但让数字红利从少数人的先发优势变成多数人的发展权利，这条主线没有断过。

而“共同体”最诚实的检验场，不在会场之内，在散会之后。桐乡有一条28公里的乌镇大道，沿线分布着七家AI企业，有人叫它们“乌镇七子”。福瑞泰克的团队2016年作为峰会嘉宾来到乌镇，此后落户桐乡，从20人的初创团队长成近千人的行业细分领域冠军，年产值突破20亿元。乌镇数字经济产业增加值占规上工业增加值比重超过65%，“超算+智算”算力体系服务超4万家用户。这些数字回答的是一个尖锐的提问：一场会，除了刷屏，还能留下什么？留下的是一群人、一条链、一种把前沿技术接进县域车间和街巷日常的能力。峰会上的“开源”是宣言，桐乡车间里的“开源”才是答卷。

乌镇的石板路记得每一场雨，也记得每一行代码落地时那一点微光。一座古镇的底气，不在于它有多古老，而在于它敢让最老的桥，驮起最新的代码。当“开源”从技术路线变成一种治理逻辑、一种利益伦理、一种地方发展的真实变量，“网络空间命运共同体”就不再是文件里的概念，而是水乡屋檐下正在发生的事。这或许是2026年乌镇峰会最值得被记住的地方：它没有许诺一个没有分歧的未来，但它证明了一件事——不同的船，可以在同一片水里，桨声相闻。

作者：苏颖

来 源：好评如潮

本文转自：温州新闻网 66wz.com