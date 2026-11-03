以“源”为舟渡数智海，共“享”为帆济天下潮

好评如潮 2026-11-03 10:49:14

11月2日至5日，2026年世界互联网大会乌镇峰会在浙江乌镇举行，以“开源开放 共建共享——携手构建网络空间命运共同体”为主题，从创新发展、安全治理、文明交流、国际合作四个维度展开深度对话。这不仅是一场技术峰会，更是一次关于人类数智文明走向何方的集体思考。

开源不是“免费午餐”，而是“共建食堂”——技术开放重塑创新范式

当国内多款开源大模型在全球开发者社区持续收获广泛关注，当“直通乌镇”大赛首次设立开源竞技挑战赛吸引千余名开发者参赛，一个清晰的趋势已经浮现：人工智能的竞争逻辑正在从“谁拥有最强模型”转向“谁构建最活的生态”。今年峰会主论坛设置“人工智能乌镇对话”环节，全球领军科技企业、开源大模型企业负责人与科学家同台碰撞，正是对这一趋势的正面回应。开源不是把成果拱手相让，而是让更多人站在更高起点上创新——共享不是免费，而是让更多人参与定义未来。

治理不是“筑墙设卡”，而是“修渠引水”——安全与发展并行不悖

27个分论坛数量创近年新高，全球治理倡议网络空间合作、智能体互信互联互操作全球合作创新、机器人与具身智能、时空智能、数智技术促进绿色低碳发展等全新议题的设置，折射出国际社会对AI治理的迫切关切。开放绝不等于“野蛮生长”，越开放的生态越需要规则兜底。峰会同步发布前沿人工智能安全与治理研究成果，在激发创新活力的同时筑牢安全底线，体现的正是“修渠引水”而非“筑墙设卡”的治理智慧。

合作不是“锦上添花”，而是“雪中送炭”——弥合鸿沟彰显大国担当

一组数据令人深思，“携手构建网络空间命运共同体精品案例”征集收到来自全球80个国家和地区的360项申报，其中22个国家和地区为首次参与；领先科技奖征集到43个国家和地区的430余项成果，18个国家和地区为首次参与，国际申报数量较去年增长21%。联合国秘书长古特雷斯曾言，真正的问题不是新技术是否会改变世界，而是这种改变究竟会缩小还是扩大不平等。当发展中国家担心被AI浪潮抛下，当“智能鸿沟”正在取代“数字鸿沟”成为新的全球性挑战，乌镇峰会以“共建共享”为锚，依托世界互联网大会数智研修院助力发展中国家汲取开源经验，正是对这一时代之问的有力回答。

产业不是“空中楼阁”，而是“落地生根”——数实融合释放澎湃动能

峰会不仅是思想碰撞的殿堂，更是产业落地的沃土。“直通乌镇”大赛吸31个国家和地区的1347个项目报名参赛，历届获奖项目中已有22家成长为独角兽企业、5家成功上市；作为峰会配套特色活动，数字经济产业合作大会签约金额连续三年超千亿元，今年已征集项目超110项、签约金额超1100亿元，覆盖人工智能、集成电路、高端装备制造等核心领域。从实验室到生产线，从代码到产品，开源开放正在将技术势能转化为产业动能。

乌镇的水，千年不息；互联网的流，日新月异。当“开源开放”的理念从水乡传向世界，当“共建共享”的实践从共识走向行动，我们有理由相信：数字文明的未来，不是少数人的专利，而是众人共建的公共品。这座千年古镇，正以水一般的柔韧与力量，承载着人类数智文明奔涌向前。

作者：陈梓怡

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本文转自：温州新闻网 66wz.com