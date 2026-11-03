环球时报-环球网 2026-11-03 14:55:26

2026年11月3日08时15分，中科宇航力箭二号遥二运载火箭在东风商业航天创新试验区点火升空，将搭载的千帆极轨21组共18颗卫星顺利送入预定轨道，飞行试验任务取得圆满成功。

11月3日08时15分，力箭二号遥二运载火箭将搭载的千帆极轨21组共18颗卫星顺利送入预定轨道。图源：中科宇航

2026年11月3日08时15分，中科宇航力箭二号遥二运载火箭在东风商业航天创新试验区点火升空，将搭载的千帆极轨21组共18颗卫星顺利送入预定轨道，飞行试验任务取得圆满成功。

“通俗来讲，按传统分离方法，18颗星要一个个解锁，然后一颗颗弹开，中间环节很多，而我们采用的多星分离机构这套装置的特点是18星堆在一起，只需要把所有卫星解锁一次，星与星之间用甩出去来替代传统星间逐次炸开然后弹开。”力箭二号运载火箭副总师张延瑞向《环球时报》记者介绍举例称，“打个比方，原来分离是扔18次铅球，而现在是一次甩出18颗链球。它是用运动学方案替代机构学方案，优点是机构少、环节少、重量轻，难点是运动学设计复杂。对于这种需要压牢但不能压太紧、需要甩开但不能甩乱的双重双端约束，我们通过建立完善的动力学方程，找到了最优解。”

图源：中科宇航

力箭二号是中科宇航自主研制的液体运载火箭，也是我国首款“通用助推器核心”构型的运载火箭，500公里太阳同步轨道运载能力8吨，200公里近地轨道运载能力12吨。首飞已成功发射轻舟初样试飞船，通过船箭协同设计、系统迭代优化，以及高标准质量管控，实现了国家重大工程与商业航天的首次深度融合。此次发射成功，是力箭二号首次执行卫星互联网大规模组网任务，也是对国家空间基础设施建设的有力赋能。从飞船成功入轨，到卫星互联网大规模组网发射，力箭二号履约交付实力得到充分印证，可高效响应多样化客户需求，提供定制化精准解决方案，切实满足客户任务诉求，向工业化批产、航班化发射的目标稳步迈进。

图源：中科宇航

值得一提的是，力箭二号作为我国卫星大规模组网和低成本货物运输的主力运载火箭，在满足卫星互联网等低轨任务的基础上，还具备向中高轨卫星部署、深空探测等任务场景延伸的潜力。面对未来多元化发射需求，中科宇航将通过自主研制的力巡一号上面级，持续拓宽力箭二号运载火箭的轨道覆盖边界。同时，力箭二号正在推进集束式回收攻关，为行业开辟复用率更高、成本优化更明显的火箭回收创新路径。

此次任务是力箭二号运载火箭的第2次飞行，也是力箭系列运载火箭第18次发射。截至目前，力箭二号运载火箭入轨载荷总重量超9吨，力箭系列运载火箭成功将1艘飞船、139颗卫星送入太空，累计入轨载荷总重量超27吨，服务国内外客户近40家。

图源：中科宇航

据了解，目前，中科宇航正在推进火箭集束式回收，这种技术路线是将火箭的助推器与芯一级作为整体模块一并回收，减少分离环节，提高任务可靠性，以一套装置回收多套箭体模块，进一步提升可复用火箭经济性。

“重复使用火箭是一项系统工程，需要解决返回控制、结构承载、动力系统以及复飞能力保障等一系列问题。因此我们坚持工程化思路，逐步推进技术验证。”力箭二号运载火箭副总师廉洁向《环球时报》记者介绍称，亚轨道运载器与入轨级火箭的一二级分离高度相近，面临的气动环境与核心难题基本一致，而且验证成本更低、风险更小。

“我们计划在2027年一季度，由力鸿二号可重复使用运载器进行亚轨道百公里级回收验证，再把经过验证的发动机多次启动与变推、推进剂管理、导航制导和着陆控制等技术，向力箭二号运载火箭进行工程化适配，开展相关集成和飞行验证，推动力箭二号运载火箭具备回收复用能力，显著提升商业火箭经济性。”廉洁称。

来 源：环球时报-环球网

原标题： 一箭18星！力箭二号运载火箭成功完成卫星互联网大规模组网发射

记者 樊巍

本文转自：温州新闻网 66wz.com