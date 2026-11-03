央广网 2026-11-03 14:55:26

记者从市场监管总局获悉，全国放心消费平台于11月3日正式上线，消费者可以通过搜索“消费查”小程序或者线下扫码登录。目前，首批已有超1万个放心消费单元、100个放心消费集聚区入驻平台。

记者从市场监管总局获悉，全国放心消费平台于11月3日正式上线，消费者可以通过搜索“消费查”小程序或者线下扫码登录。目前，首批已有超1万个放心消费单元、100个放心消费集聚区入驻平台。

据了解，全国放心消费平台集成《全国放心消费单元和集聚区培育指引（试行）》的放心消费培育全流程。商家在平台上注册、在线承诺并经核验公示后即可参与放心消费承诺。平台将为商家生成“一店一码”的放心消费码和全国统一的放心消费标识，供商家在经营场所广泛宣传，以更优承诺带动更多消费。

同时，市场监管总局正在实施“放心消费点亮工程”，百度地图、京东、淘宝闪购、美团4家平台企业首批加入，与全国放心消费平台实时对接。三家电商平台率先聚焦社会关注度高的外卖领域，首批点亮约3000家放心消费餐饮店。目前，放心消费点亮工程已在北京、杭州、嘉兴、福州、泉州、深圳、佛山、长沙、常德9市落地，接下来将在全国范围内大力推广。

消费者可以通过搜索“消费查”小程序或者线下扫码登录，平台将根据定位自动展示周边的放心消费商家，并按零售、餐饮、住宿、旅游等8类单元和商圈、市场、景区等7类集聚区分类。消费者在商家主页还可以浏览其证照、门店实景、售后方式、放心消费承诺、消费者评价等具体信息，对感兴趣的商家可以“一键导航”前往。消费后可对商家按照一星至五星“一键评价”，需要售后或者咨询的可通过平台“一键电联”，让消费更透明、维权更便捷。

目前，首批已有超1万个放心消费单元、100个放心消费集聚区入驻平台。平台将持续迭代升级，向更多消费行业和领域延伸，拓展“一键和解”、金融赋能等功能，不断扩大放心消费“朋友圈”，持续打响“放心消费在中国”品牌。

来 源：央广网

原标题： “一店一码”全国放心消费平台正式上线

记者 邵蓝洁

本文转自：温州新闻网 66wz.com