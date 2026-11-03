潮新闻 2026-11-03 14:55:27

10月21日，在广州市花都区培新学校课间活动时间，三年级男生小卢（化名）在操场上奔跑，将同学琦琦（化名）撞倒。8岁的琦琦后脑着地。据琦琦父亲此前向媒体介绍，男生当时的速度被形容为“百米冲刺速度”。琦琦被送医后诊断为脑出血、头骨碎裂。手术后第二天下午，医院通知家属，孩子已出现脑死亡。此后，琦琦在ICU住院14天，医疗费用累积至十多万元。

10月21日，在广州市花都区培新学校课间活动时间，三年级男生小卢（化名）在操场上奔跑，将同学琦琦（化名）撞倒。8岁的琦琦后脑着地。据琦琦父亲此前向媒体介绍，男生当时的速度被形容为“百米冲刺速度”。琦琦被送医后诊断为脑出血、头骨碎裂。手术后第二天下午，医院通知家属，孩子已出现脑死亡。此后，琦琦在ICU住院14天，医疗费用累积至十多万元。

比撞击本身更让家属无法接受的是之后的协调过程。琦琦父亲称，事发约5分钟后老师才发现异常将琦琦送到医务室并通知家长；在他和家人的要求下，学校才拨打了120；等孩子被接上救护车，距离被撞已经过去了约1小时。琦琦父亲认为，这错过了最佳救治期。

培新学校曾校长此前对媒体回应称，琦琦被撞倒后的初期，意识“还比较清醒”，能够与校医和赶到的家长进行对话。琦琦父亲则否认这一说法，称他赶到学校时，女儿“已经没有任何意识”。

受害人诊断书。图源网络。

就此事件，潮新闻记者联系花都区培新学校，校方表示：“该事件已经交由上级部门处理，学校不便回复。”

随后，潮新闻记者联系了广州市花都区教育局，接线工作人员称，花都区教育局一直在跟进处理此事，已经高度重视，正在开展调查，具体情况正在核实中，“已经封存了所有监控视频、笔录等相关资料，相关起因和责任认定，可能要以相关部门的正式调查结论为准”。

涉事学校。图源网络。

对此，北京市京都律师事务所律师林斐然分析，从目前情况看，应该追责两方：一方是直接侵权男生的监护人，另一方是学校；受害人自身无过错，不承担责任。“两个学生都是三年级，属于限制民事行为能力人。”

林斐然指出，监护人承担的是无过错替代责任，即未成年人造成他人损害，无论监护人有无过错，都要承担侵权赔偿责任；若尽到了监护职责，可以酌情减轻。学校适用《民法典》第1200条，限制民事行为能力人在校期间受损，学校未尽到教育、管理、救助义务的，才承担对应责任，过错与责任比例直接挂钩。

林斐然评估，目前来看，男生是事故发生的根源性责任，也是造成目前严重后果的首因。“他在课间操场以‘百米冲刺速度’奔跑，未尽到对周边环境、他人安全的合理注意义务，是碰撞发生的直接、根本原因，也产生了直接后果。这里主责明显，定性应该在六到八成责任间浮动。”操场是校内活动高风险区域，学校负有巡查、安全教育、危险制止的管理义务，现场未及时发现、未及时制止，可能承担二到四成责任，“具体结合送医及时情况，可能会有所波动”。若相关事实查实，男生家长和学校都可能要担责，具体比例有待调查认定。

责任划分之外，更该追问的是，这十分钟里到底缺了什么。近年来有观点认为，一些学校为规避担责，把课间变成“圈养”，不许跑、不许跳。可孩子天然需要奔跑、打闹、释放精力，一禁了之最省事，风险却还在。

高风险区域有没有老师巡查，意外发生后有没有人第一时间施救，监控和证据能不能还原真相——家长所说的“5分钟后才发现”“约1小时后才上救护车”，指向的正是这些环节。若经调查属实，学校是否尽到相关法规要求的管理职责，将成为责任认定的关键。脑损伤救治分秒必争，校园急救能力和送医流程，不能只停在纸面上。

截至发稿，此事尚未有正式结论，警方已介入调查，潮新闻将持续关注调查进展。

来 源：潮新闻

原标题： 广州8岁女生校内被同学撞倒致脑死亡 当地：正调查，已封存监控和笔录

记者 李稀

本文转自：温州新闻网 66wz.com