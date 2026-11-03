生母哭瞎右眼，男子被拐30余年认亲后拉黑养家断联，他称一辈子不原谅 养家亲属回应

红星新闻 2026-11-03 14:51:34

胡龙及其家人称，1992年，母亲涂国芳带着两个多月大的他到云南外婆家，人贩子闯进家中把他掳走，他被卖到福建养家。2026年1月28日，胡龙在毕节老家与亲生父母相认。今年10月，他发布视频称已申请注销在养家的户籍、准备在贵州重新落户并改回原名，有网友因此指责他“忘恩负义”，骂他是“白眼狼”。

最近，胡龙家装上了热水器，70多岁的父亲第一次用上了淋浴。回到贵州毕节后，他一直在改造父母的老房子。这是他回到亲生父母身边的第九个月。

胡龙及其家人称，1992年，母亲涂国芳带着两个多月大的他到云南外婆家，人贩子闯进家中把他掳走，他被卖到福建养家。生母寻子心切，常年以泪洗面，导致右眼失明。2026年1月28日，胡龙在毕节老家与亲生父母相认。

认亲之后，胡龙再也没有回过养家。今年10月，他发布视频称已申请注销在养家的户籍、准备在贵州重新落户并改回原名，有网友因此指责他“忘恩负义”，骂他是“白眼狼”。

近日，胡龙在接受红星新闻采访时回应，养家对他并不好，认亲后再没和养家人见过面，“我拉黑了他们的联系方式，彻底断绝关系。”他说，只想做真实的自己，以后不会再回养家。“我一辈子都不会原谅他们。”

▲胡龙改造亲生父母的老屋

11月2日，胡龙养家的一名亲属告诉红星新闻，自他回家认亲后，双方就断了联系，“他回家就好，能找到亲生的爸爸妈妈就好，身体健康就好。”

两个多月大被“拐走”

生母思子心切哭瞎右眼

胡龙生于1992年8月23日，父亲胡益林是贵州毕节人，母亲涂国芳是云南昭通人。胡龙称，自己被拐走时只有两个多月大，他是听家人讲的。

▲胡龙帮亲生父母干农活

生母涂国芳称，她带着出生两个多月的胡龙，到云南昭通外婆家居住。1992年11月15日夜里，人贩子闯进家中，把襁褓中的孩子强行掳走。孩子失踪后，她和丈夫胡益林踏上了寻亲路，为找到孩子倾尽所有。

胡益林目不识丁，常年在外搬货、跑长途，挣的钱都花在了寻亲上。听说哪里有拐卖孩子的风声，他就赶过去打探、贴寻人启事，落下一身病痛。涂国芳则跑遍了周边的县城乡镇，一路打听儿子的下落，她坚信：“儿子一定会回来。”

长期的思念和眼泪，一点点拖垮了涂国芳的身体。涂国芳的右眼彻底失明，左眼视力也严重受损，还做过心脏手术。胡龙的妹妹称，母亲只要提起哥哥被拐的事就落泪。就连手术住院、意识模糊时，嘴里念叨的还是“我儿子回来了”。

胡龙称，养家的生活并不好过。他被卖到福建的养家时，养家还没有孩子，后来添了一个妹妹、一个弟弟，分别比他小四岁、五岁，“养家有了孩子后，对我就不太好。”

胡龙很早就知道自己的身世。“一起玩的小伙伴告诉我，他们父母说我是买来的。”他称，七八岁那年，养家外婆家一个亲戚当着他的面承认他是买来的，这一点也得到了养家的证实。“当时我就觉得很屈辱，自尊心受到很大践踏，恨不得找个洞钻进去。”

认亲后留在亲生父母身边

再也没有回过养家

胡龙称，初中没读完，他就到镇上塑料袋厂打工。后来，养父在贵阳开五金店，叫他辞工去帮忙。两年多后，他又回福建做长工、当学徒。“十几岁，我就步入社会，自己养活自己了。”

“寻亲的念头从小就有，只是不知道该通过什么途径。”胡龙说，2021年，他在网上看到一篇寻找亲生父母成功的报道。他想着，自己也该去采血试一试，于是主动到公安机关采集血样，将信息录入全国打拐DNA数据库。

这一等就是几年。2025年12月，寻亲志愿者告诉他，亲生父母可能没有采血入库，建议他做一次基因检测。检测结果显示，他的亲缘关系指向云贵川一带，贵州毕节的可能性较大。寻亲志愿者据此找到一对疑似的老夫妇，带他们到公安局采血。

2026年1月15日，DNA比对成功。1月27日，胡龙从福建踏上了认亲之路，志愿者安排他住进酒店。当天有记者采访他的生母，他从记者采访的视频里第一次看到母亲涂国芳。“一个60多岁的人，看起来像80多岁，我还以为她是‘老来得子’。”

▲胡龙认亲后和家人的合影

1月28日认亲，胡龙一下车就朝老屋走去，抱住生母后一直牵着她的手，反复询问她的心脏和视力情况。“母亲因为当年弄丢孩子，心里一直自责，多年来思念成疾，右眼因此失明，每月都得按时复查。”他说。

认亲之后，胡龙再也没有回过养家，一直陪在亲生父母身边。回家后，他一直在改造父母的老房子。“今天刷一面墙，明天整理一处角落。”他说，“不求装修豪华，只希望慢慢打理，尽力让操劳一辈子的父母住得舒心安稳。”

回到毕节后，胡龙揽下了家里的大小农活。他称，现在主要收入来自自媒体和助农带货，没有签约机构，视频由妹夫拍摄。“收入比打工稍微好一些，最重要的是自由。”

他称彻底和养家断绝关系

养家亲属回应：“他回家就好”

今年10月，胡龙在社交平台发布视频称，他于9月底返回福建，向当地警方申请注销在养家的户籍；他在贵州申请重新落户，把名字改回“胡龙”。11月2日，他告诉红星新闻，目前，相关手续仍在办理中。

▲胡龙称他已到养家辖区的派出所注销原来的名字

视频发出后引发争议。有网友说他忘恩负义，养家把他养大，他却回去报答亲生父母，还跟养家断了关系。胡龙称，这些评论里，有些是“黑粉”，有些是不了解他身世的网友。

有网友称“如果不是养父母出钱买你，你早被扔在街头乞讨”，胡龙更不能接受：“我不是孤儿，我有自己的爸爸妈妈。为什么要拿我和最悲惨的人比，不拿我和最幸福圆满的人比？如果不是被拐，我早在亲生父母身边长大。”

他坦言，刚回来时有人问养家对他怎么样，他随口说过“还可以”，“那不是真话，是客套话……我一辈子都不会原谅他们（养家）。”胡龙称，认亲后再没和养家人见过面，“我拉黑了他们的联系方式，彻底断绝关系，也不会和解。”

经历这一切，胡龙说自己最大的变化在心理上：“以前，没有找到亲生父母的时候，我像无根的浮萍，不知道归属在哪里。现在我觉得我有归属了。”他想对还在寻亲路上的家庭说，如果知道自己不是亲生的，就勇敢站出来寻找，“不要有那么多思想负担。”

▲胡龙认亲回家后过的第一个生日

至于“家”，他的理解很朴素：“就是一个温馨的港湾，可以让你放下身上所有的负重。”他称，今后就留在贵州生活，不会再回福建养家了。

11月2日，红星新闻记者致电胡龙的养母，电话无人接听。随后，记者联系上胡龙养家的一名亲属，对方称，自胡龙回贵州认亲后，双方就断了联系，“他回家就好，找到亲生的爸爸妈妈就好，身体健康就好，别的不好多说。”

来 源：红星新闻

原标题： 生母哭瞎右眼，男子被拐30余年认亲后拉黑养家断联，他称一辈子不原谅 养家亲属回应

记者 江龙 图据受访者

本文转自：温州新闻网 66wz.com