20万人围观的乒乓“决赛”竟是假比分带货局 起底假赛事直播乱象

央视新闻客户端 2026-11-03 14:52:53

这些假赛事直播是怎么把球迷的关注变成带货生意的？编造比赛情况、盗用比赛音视频，又会触犯哪些法律法规规定？

WTT蒙彼利埃冠军赛激战之际，短视频平台上一些所谓的“赛事直播间”也十分热闹：主播亢奋解说，比分不断变化的间隙，还传来“赶紧去拍”的催单声。然而，这场观众以为正在进行的比赛直播，事实上却只是旧赛事声音与虚假比分拼接出的流量骗局。

球迷反映，早就打完的比赛却被当成正在进行的比赛，号称直播；还有的选手明明打得很顺、一局都没丢，直播间里的比分却十分胶着。吸引球迷停留之后，主播又以选手拿到局点、比赛暂停为由，推销洗发水、舒缓贴等商品。

这些假赛事直播是怎么把球迷的关注变成带货生意的？编造比赛情况、盗用比赛音视频，又会触犯哪些法律法规规定？

北京时间11月1日下午1点多，距离2026WTT蒙彼利埃冠军赛女单半决赛孙颖莎对阵王艺迪的比赛正式开赛还有五个多小时，社交平台的多个直播间却已经上演12比11的局点大战。

然而这场紧张的对决，从头到尾都是主播虚构出来引导下单的幌子。

在网络上，不少网友吐槽自己刷到过这类假直播——专门虚构热门运动员的对局，配上比赛的声音，制造胶着紧张的比赛氛围，很容易让人跟着投入进去。有网友告诉记者，亚运会期间为了第一时间看直播，她经常在各个平台刷比赛，她发现一些粉丝数较少的直播号在播放比赛画面，本以为是粉丝带设备现场拍摄的，就留在了直播间，观看人数逐渐变多超过1万人之后，主播开始讲解购物车里的产品，催促下单。

韩女士的女儿喜欢乒乓球，她经常陪着孩子一起看比赛，她说，自己前不久也刷到过假直播。有一场比赛选手打到了2比1，还以为关注的选手不太好，要输了，然后刷一刷热搜，其实这场比赛已经打完了，而且看着比分不太好的选手一局都没有丢。

刘女士也有类似经历。她最初觉得比赛精彩，后来发现不对劲，便退出了所谓的直播。

对偶然刷到直播的观众来说，熟悉的运动员、紧张的解说、不断更新的得分，都可能成为继续观看的理由，而观看最终的导向就是卖货。

昨天的一场假直播，主播反复报出比分：双方大比分2比2，小比分交替上升，11比10、11比11，一次次来到关键分、局点。

这时，直播间里有观众留言，询问之前的舒缓贴能不能回购。主播顺势接话，先说库存已经卖空。记者发现，实际上，普通观众没法在直播间留言，这些刷屏求回购的评论，不少是提前安排好的托。

直播中，选手再次拿到局点，主播顺势申请优惠。

直播间主播：今天给咱们大家申请下来的福利，因为莎宝不容易，拿到了局点，12比11，给咱们大家最后申请了100单。看到9块9不要犹豫，直接去抢，到手整整5盒。

喊过镇痛贴“最后一单”之后，直播间里传来主播点击鼠标的声响，比赛的现场音又响了起来，主播宣布比赛继续，12平、12比13、13比13，双方你来我往，再次进入关键分，随即又有评论问起叶黄素滴眼液。

直播间主播：加油加油加油！主播，叶黄素的滴眼液还有吗？我的用完了，这两天看球赛，眼睛太干了，经常熬夜。那个没有了啊，没有了。来，长球，两边反手再拉拉住，再顶顶住，下旋回摆……哇，漂亮！比分来到了13比13……

同样的套路不断上演；同一名运动员，在不同直播间，还同时对阵不一样的对手。很多用户认为，这类假赛事直播，一方面混淆赛事时间，干扰了正常观赛体验，同时还存在消费风险。

从伪造赛况到穿插带货，假赛事直播消耗着球迷的信任。调查中，还有商家声称可以通过“租粉”帮助开通账号的相关权限，规避版权限制。对误导观众、涉嫌侵权的直播，该如何处置？

在平台上，有不少号称可以对接全球顶级赛事IP授权资源的商家，还有商家表示可以提供帮助规避平台审核的服务。记者以咨询体育赛事直播为由，联系了一名提供“租粉”服务的商家。对方声称没有版权也可以通过“租粉”开通直播权限。

租粉商家：你是准备播那个赛事是吧？你没版权抖音账号20万粉丝就可以。你现在开肯定是会出现问题，你只要一直播这个赛事，人家会提醒你，你就没有这个版权。粉丝给你租好之后，你的账号我们给你开通能直播的权限，你直播不会出现违规。

实际上，能不能合法播放赛事画面、赛事原声，与粉丝数量无关，核心看有没有版权方授权，这些拼接的虚假体育赛事，显然存在违规行为。就相关问题，记者联系了平台官方客服。

官方客服：如果说他确实有违规行为，我们处罚也会根据直播使用规范给到的。我们到时候上报给专员，他会去核实，结果怎么样，以他们的回复为准。

那么，这类直播的法律责任如何认定？IT法律专家赵占领认为，把并不存在的实时比赛讲给观众听，再吸引停留、下单，可能涉嫌虚假宣传。

赵占领：类似有些编的剧本，编的故事，他没有告知你，伪装成实时的直播，让粉丝观众停留下单。虚假宣传，主要是违反反不正当竞争法和广告法的规定，市场监管部门可以进行罚款、没收违法所得；情节严重的话，可以暂停直播功能。

中国科学院大学知识产权学院副院长宋河发指出，未经许可使用他人的赛事视频或音频，涉及著作权侵权问题。

宋河发：涉及未经许可使用别人的视频，这种著作权就是侵权行为。也有信息网络传播权，也有表演权，包括作者享有保护作品完整权、署名权。如果假直播获取非法利益，那当然是要赔偿的，比如对转播市场产生很大影响，应当以我们的损失为主；如果证据不足的话，以他的非法获利作为赔偿额。如果这两个证据都不全的话，要以版权在市场中大致的许可价格乘以合理的倍数作为赔偿额。如果再没有，到法院应当按照法院的自由裁量、裁量法官的法定赔偿。如果是恶意侵权情节严重的行为，可以给予最高5倍的惩罚性赔偿。

现行《直播电商监督管理办法》要求平台建立风险识别制度，加强动态监测，及时处置直播中的违法行为；对投诉集中的直播间，应当采取技术监测、实时巡查等管理措施。落实到假赛事直播，平台既需要核查赛事素材授权、赛况真实性，也需要审查与之相连的商品营销，及时制止持续误导观众的经营行为。

赵占领：市场监管部门从虚假宣传这个角度进行行政监管；版权执法部门从版权侵权的角度对于这些内容进行相应的处罚。另外就是网信部门对于这样一些违法内容，可以要求直播平台加强管理。直播平台在接到权利人举报之后，应当及时对这样的内容进行下架，对这些博主进行处罚。

来 源：央视新闻客户端

原标题： 20万人围观的乒乓“决赛”竟是假比分带货局 起底假赛事直播乱象

本文转自：温州新闻网 66wz.com