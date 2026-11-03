九寨沟发生游客冲突事件，景区称事件属实，警方正介入调查
新黄河 2026-11-03 14:53:50
11月2日下午，四川九寨沟景区五彩池观景台发生一起游客肢体冲突事件，相关视频在网络传播后引发广泛关注。11月3日，新黄河记者从九寨沟名胜风景区管理局获悉，该事件属实，目前当地警方已介入调查。
11月2日下午，四川九寨沟景区五彩池观景台发生一起游客肢体冲突事件，相关视频在网络传播后引发广泛关注。
11月3日，新黄河记者从九寨沟名胜风景区管理局获悉，该事件属实，目前当地警方已介入调查。
网传视频显示，一名身穿蓝色外套的老年男子与一对年轻情侣发生争执，老年男子挥拳击打年轻男子头面部。有目击者称，年轻男子脸部受伤，嘴部有流血，后打人男子试图离开现场，被周边游客拦下。有网友称冲突起因是情侣劝阻老人插队，但该说法尚未得到官方证实。
11月3日，新黄河记者致电九寨沟名胜风景区管理局，工作人员确认事件属实，称现场工作人员接到情况后第一时间报警，配合公安机关处置，并协助伤者送医救治，警方当场介入调查。该工作人员表示，冲突没有对周边其他游客造成影响，事件具体起因、详细经过有待公安机关调查反馈，景区暂无法确认网传起因。
九寨沟县公安局诺日朗派出所回应称，相关情况需要以官方通报为准。另据大河报报道，九寨沟县公安局工作人员称，双方是因为抢夺“更好看的拍照位置”起冲突，均有责任。
来 源：新黄河
原标题： 九寨沟发生游客冲突事件，景区称事件属实，警方正介入调查
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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