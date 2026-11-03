央视新闻 2026-11-03 14:56:33

美国国家航空航天局日前宣布，4名志愿者于10月31日完成为期378天的模拟火星驻留任务。这项任务旨在研究人类如何适应深空长期驻留环境，为美国未来建设月球基地和开展火星探索任务提供参考。

美国国家航空航天局日前宣布，4名志愿者于10月31日完成为期378天的模拟火星驻留任务。这项任务旨在研究人类如何适应深空长期驻留环境，为美国未来建设月球基地和开展火星探索任务提供参考。

△“宇航员健康与任务表现探索模拟计划”项目模拟火星表面的部分

据介绍，这是美航空航天局“宇航员健康与任务表现探索模拟计划”框架下的第二次任务。此次任务于2025年10月19日启动，4名志愿者在得克萨斯州休斯敦约翰逊航天中心一处面积约158平方米的3D打印模拟舱内生活和工作378天，模拟在火星表面执行任务，包括模拟太空行走、锻炼身体、维护居住舱、种植植物等，并在通信延迟、资源受限和长期隔离等条件下完成各项任务，体验未来深空探索中宇航员可能面临的环境和压力。

美航空航天局表示，本次任务收集的数据将有助于为未来月球任务做准备，比如优化食品系统设计、提高宇航员时间利用效率、合理使用深空通信网络资源等。相关数据还将帮助医生和心理学家完善太空医疗保障等支持措施。

“宇航员健康与任务表现探索模拟计划”旨在通过一系列模拟火星表面长期驻留的任务，研究乘员在隔离环境中的身体健康、心理状态和任务表现。研究成果将为美国未来载人深空探索任务的规划和风险应对提供参考。

来 源：央视新闻

原标题： 美4名志愿者完成378天模拟“火星之旅”

本文转自：温州新闻网 66wz.com