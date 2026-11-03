央视新闻 2026-11-03 14:57:20

记者在今天（11月3日）的中国气象局新闻发布会上了解到，2026年9月，赤道中东太平洋形成一次超强厄尔尼诺事件，10月已发展为有监测记录以来最强的厄尔尼诺事件，预计秋末冬初达到峰值，将对我国今冬明春气候产生明显影响。

记者在今天（11月3日）的中国气象局新闻发布会上了解到，2026年9月，赤道中东太平洋形成一次超强厄尔尼诺事件，10月已发展为有监测记录以来最强的厄尔尼诺事件，预计秋末冬初达到峰值，将对我国今冬明春气候产生明显影响。

预计2026/2027年冬季，全国气温总体偏高，但寒潮频次略偏多，气温冷暖起伏大，北方强降温降雪、南方阶段性低温雨雪冰冻风险突出。除内蒙古东北部、东北地区西部气温偏低外，全国其余大部地区气温接近常年同期到偏高，并呈前冬冷、后冬暖的特点，12月和1月阶段性强降温和强升温事件频繁。

另外，全国降水总体偏多，北方大部地区强降雪过程多发，南方降水显著偏多，其中华东西南部、华中中南部、华南地区北部、西南地区东部等地有阶段性低温雨雪冰冻天气。

来 源：央视新闻

原标题： 最强厄尔尼诺将明显影响我国！今冬天气预测

本文转自：温州新闻网 66wz.com