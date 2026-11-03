中广核浙江三澳核电项目2号机组完成首次装料
央视 2026-11-03 15:23:45
央视新闻客户端2026年11月3日报道
近日，中广核浙江三澳核电项目2号机组完成首次核燃料装载，向该项目一期工程全面建成投产发电迈出关键一步。
首次装料是将全新的核燃料组件装入反应堆压力容器中，是核电站并网发电前最重要的环节之一。此次装料采用半自动作业设备，177组核燃料组件依次从燃料格架移送至反应堆堆芯。
中广核苍南核电有限公司副总经理 曾军生：目前我们已经顺利完成了全部核燃料组件的装载工作，各项安全质量指标优良可控，标志着机组正式进入了带核运行调试新阶段。
三澳核电项目规划建设6台“华龙一号”核电机组，目前已核准4台。6台机组全部建成后，年发电能力预计超过540亿千瓦时，接近温州市当前全社会年用电总量的80%，每年可减排二氧化碳近5000万吨。
来 源：央视
原标题： 中广核浙江三澳核电项目2号机组完成首次装料
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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