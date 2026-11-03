倒计时1天！《“举报共治 护企远航”倡议》明日发布，邀你共同见证
中央广播电视总台国际在线 2026-11-03 17:30:53
明天14:20，乌镇互联网国际会展中心枕水厅，“举报共治 护企远航：企业网络名誉权保护”论坛将正式开启。本次论坛最重要的成果之一——《“举报共治 护企远航”倡议》将现场发布。这份倡议汇聚了政府、企业、平台、媒体、学界五方的共识，是多方共同作出的庄严承诺：共同维护清朗网络空间，共同保护企业合法权益，共同探索企业网络名誉保护的“中国方案”。企业网络名誉保护，不是孤军奋战。明天，让我们在乌镇共同见证这份倡议的诞生，共同响应这份守护的承诺。
来 源：中央广播电视总台国际在线
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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