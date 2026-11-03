群将发力，客场破局！瑞安队战胜临安队
温州新闻网 2026-11-03 21:21:53
温州网11月3日讯（记者 诸葛之伊）11月3日晚，2026浙BA省级争霸赛B组小组赛在临安体育文化会展中心体育馆进行，瑞安队客场以94:82战胜临安队。
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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