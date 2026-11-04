温州各部门学习贯彻党的二十届五中全会精神

温州日报 2026-11-04 08:27:09

连日来，温州各部门单位认真传达学习党的二十届五中全会精神，并对照全会提出的目标要求研究部署贯彻落实举措。

温州网讯 连日来，我市各部门单位认真传达学习党的二十届五中全会精神，并对照全会提出的目标要求研究部署贯彻落实举措。大家表示，要一体贯彻落实党的二十届五中全会精神和习近平总书记考察浙江重要讲话精神，深入学习贯彻习近平党建思想，深入践行“八八战略”，全面落实省委、市委部署要求，以持之以恒推进全面从严治党和坚定不移推动高质量发展的新成效，为做强“一圈一极一中心”、奋力谱写中国式现代化温州新篇章提供坚强有力支撑。

市纪委召开常委会会议，传达学习党的二十届五中全会精神，研究贯彻落实举措。会议强调，全市各级纪检监察机关要深入学习，完整、准确、全面领会党的二十届五中全会精神的核心要义，推动全会精神落到实处。要强化政治监督，压紧压实全面从严治党政治责任。要强化标本兼治，紧盯重点领域“惩”，聚焦共性问题“治”，抓住关键环节“防”，提升反腐效能。要强化执纪为民，打好群众身边不正之风和腐败问题集中整治收官战，攻坚民生信访治理，保障群众利益。要强化“三化”建设，建强纪检监察干部队伍，推动纪检监察工作再上新台阶。

市委办公室召开全办集中学习会，传达学习党的二十届五中全会精神。会议强调，要学深悟透全会精神实质，准确把握核心要义和实践要求，按照走在前、作示范的标准定位，持续兴起学习宣传贯彻热潮，切实把思想和行动统一到党中央决策部署和省委、市委工作要求上来。要对标对表贯彻落实，持之以恒推进办公室全面从严治党，在政治建设、强基固本、党建赋能、清廉建设上持续用力。要着眼大局以学促干，有效发挥参谋助手、督促检查、服务保障等职能作用，统筹今年收官与明年开局，以全面从严治党新成效保障“三服务”工作高质量发展。

市府办召开党组（扩大）会议，传达学习党的二十届五中全会精神，研究部署贯彻落实举措。会议强调，全办干部要提高政治站位，切实把思想和行动统一到党中央决策部署上来；要坚持学深悟透，完整准确把握全会精神实质和核心要义；要坚持全面从严，始终把“铸魂”摆在首位，更加自觉地深化对持之以恒推进全面从严治党重要性紧迫性的认识，全面压实管党治党主体责任；要坚决对标落实，立足市府办参谋辅政、统筹协调、督促落实、服务保障等核心职能，贯通抓落实的“路”和“桥”，持续以全会精神引领“三服务”工作提速增效。

市委组织部召开部务会（扩大）会议，传达学习党的二十届五中全会精神，研究贯彻落实举措。会议强调，全市各级组织部门要突出提高站位，把学习贯彻全会精神作为深学笃行习近平党建思想的生动实践、组织路线服务政治路线的具体行动。要突出全面对标，系统谋划从严管党治党的组工篇章，加快打造新时代党建高地市域样板。要突出履职尽责，迅速兴起学习宣传贯彻热潮，引导广大党员干部切实把思想和行动统一到全会精神上来，为做强“一圈一极一中心”、奋力谱写中国式现代化温州新篇章提供坚强有力支撑。

市委宣传部召开部机关全体干部会议，传达学习党的二十届五中全会精神。会议强调，全市宣传战线要带头在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫。要强化思想铸魂，加强对党忠诚教育，深化循迹溯源，从思想上正本清源、固本培元。要聚焦主责主业，打出全会精神大学习、大宣讲、大宣传“组合拳”，迅速兴起学习宣传贯彻热潮。要深入谋划今后五年和明年工作，持续擦亮文化标识、壮大文化产业、繁荣文化事业、展示城市形象，努力形成一批有辨识度影响力的标志性成果，交出“十五五”开局之年高分答卷。

市委统战部召开部务会（扩大）会议，传达学习党的二十届五中全会精神。会议强调，全市统一战线要深刻领悟全会精神要义，把全面从严治党要求贯穿统战工作全过程各方面。要紧扣思想政治引领主责主业，广泛组织全市统一战线成员开展学习研讨，凝聚起同心同向、团结奋斗合力。要对标对表抓落实，全面加强机关党建工作，深化“同心同廉”工程，持之以恒推进全面从严治党。要深入谋划今后五年和明年工作，办好侨创赛等活动，做好系列换届等工作，确保全会精神在温州统一战线深入人心、落地生根。

市委社会工作部召开部务会（扩大）会议，传达学习党的二十届五中全会精神。会议强调，要切实提高政治站位，深刻认识全会的重大意义，持续掀起学习热潮，做到一体贯通、入脑入心，切实把思想和行动统一到党中央和省委、市委决策部署上来，在服务“一圈一极一中心”中找准坐标、做实抓手。要将学习贯彻全会精神与日常工作结合起来，持续推进“两个覆盖”集中攻坚，深化社会组织乱象专项整顿，做好邻里助老、未成年人心理健康服务、小区治理等具体实事，把工作做实做深，让群众可感可及。

市委政法委召开委务会（扩大）会议，传达学习党的二十届五中全会精神。会议强调，要落实中央决策和省委、市委部署的政治任务，深刻认识全会战略考量，把思想统一到“更高标准、更实举措”上来。要深刻把握全会要义，坚持严的基调、严的标准，提升执法司法公信力。要找准政法系统贯彻落实的切入点，用好执法监督、纪律作风督查巡查等制度抓手，抓实正风肃纪。要抓实全会精神学习宣传贯彻，守牢岁末年初平安底线，抓好今年收官和明年谋划工作，确保交出“十五五”开局之年高分答卷。

来 源：温州日报

原标题： 温州各部门学习贯彻党的二十届五中全会精神

持之以恒推进全面从严治党 坚定不移推动高质量发展

记者 林岳

本文转自：温州新闻网 66wz.com