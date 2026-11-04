温州日报 2026-11-04 08:27:05

在全市上下学习贯彻党的二十届五中全会精神之际，11月3日，“两个健康”政企恳谈会如约而至。这场恳谈会相比往期规模更大，市委书记、市长等四套班子主要领导悉数出席，与企业家代表们围坐成圈，一开场便直奔“创新发展”主题。

温州网讯 在全市上下学习贯彻党的二十届五中全会精神之际，昨天，“两个健康”政企恳谈会如约而至。这场恳谈会相比往期规模更大，市委书记、市长等四套班子主要领导悉数出席，与企业家代表们围坐成圈，一开场便直奔“创新发展”主题。

两个月前，2026民营经济创新发展大会在温启幕，向外界传递温州坚定不移发展民营经济的决心；一周前，世界青年科学家峰会又让科技英才聚首温州，为创新发展汇聚全球智慧。而这场恳谈会，既是一次政企同心的面对面交流，也是对前两场大会共识的再凝聚、再深化，政企携手走好创新“华山一条路”，打造“民营经济看温州”新标杆，努力实现“在温州看见创新中国”。

创新，体现在企业抢滩新市场上。“近几年外部环境复杂多变，森马持续调整渠道、转型模式，依然实现了比较稳健的发展。”森马集团有限公司创始人邱光和特别提到跨境电商板块。“新板块在今年前三季度，实现了销售100%增长，预计全年规模会达到15亿。希望政府牵头搭建能全方位支持出海企业的出海服务中心，帮助企业更快实现从‘中国制造’到‘中国品牌’的跨越。”他说。

话题随即转向另一层面：源头创新。“今天不少产业遇到瓶颈，低端竞争激烈。出路是往高端化、品牌化、差异化的方向走。”华峰集团有限公司董事长尤飞宇坦言，华峰做高分子材料30多年，靠的不是规模，而是技术的持续积累。今年揭牌的华峰无区域研究院，定位正是原创技术策源地。“源头创新是一个系统工程，既要有企业‘从0到1’，也要有创新联合体长期攻关，有中试平台接得住。源头创新的根扎得深，民营经济才能走得远。”他说。

正泰集团总裁助理、正泰网络科技总经理南君侠把关注点落在产业链协同攻关上。“建议依托链主企业牵头组建创新联合体，推行‘创新券’升级版，对链主企业向上下游中小企业开放研发平台服务的，给予奖励。”他还希望强化企业在重大科技专项中的“出题人”和“阅卷人”角色，优先由行业领军企业提出技术需求榜单，推动产学研用深度融合。

创新生态不仅包括研发协作，也离不开营商环境支撑。“从项目前期报批、土地要素保障，到工程建设施工、竣工投产验收，温州一流的营商环境，让我们能心无旁骛投入技术研发。”麦田能源股份有限公司董事长、总经理朱京成说，麦田能源搭建了专业化、本土化的海外销售与服务网络，企业近年销售额、利润持续高速增长。“这些实践证明，依托国内硬核制造优势、深耕海外高端市场，是企业跳出行业内卷、实现高毛利、高质量发展的最优路径。”

在这样一片片创新沃土中，不少新兴产业加速成长。浙江天正电气股份有限公司董事长高天乐就带来了企业的好消息：1.25兆瓦级固态变压器成功量产下线，并在乐清公交站点投运。“唯有持续迭代优化产品性能，才能实现规模化推广。”在他看来，固态变压器有望成为万亿级新兴产业赛道，希望政府统筹布局更多典型示范场景，以场景应用牵引本地固态变压器产业链协同创新。

对于温州量大面广的传统产业而言，智能制造是突围的必由之路。“鞋革产业是温州的金名片，老树也能发新枝。”康奈集团总裁郑莱莉建议加大对传统优势产业技术改造的支持力度，鼓励企业推广应用工业互联网、大数据、人工智能等新技术，对企业给予更多财政补贴、算力券和Token券支持。

会场里，泰昌集团有限公司董事长张鹏飞畅谈借力AI将技术转化为实体经济生产力的路径；百盛联合科创有限公司执行总裁陈凡呼吁把国际科创资源接进温州；思创智联科技股份有限公司董事魏乃绪分享回迁上市后的产业链延伸蓝图；云端保（温州）控股有限公司董事长孙健则带来“温e保”公共数据授权运营的探索……每一项建议都务实有据。

“后续会努力打通场景落地‘最后一公里’”“鼓励企业联合攻关向外看，也期盼大家把优质资源引回温州”“考虑成立工作专班，专项解决龙头企业难题”……现场，部门相关负责人直面诉求、逐一回应，共探创新发展新路子。温州党委政府释放诚意，希望广大企业家立足温州、放眼全球，把总部、研发、根脉留在温州，把市场、品牌、网络铺向世界，在双向奔赴中打开发展新空间。

一场恳谈会，问计于企、问需于企，更把政企同心、创新发展的共识凝聚为行动。

来 源：温州日报

原标题： “两个健康”政企恳谈会聚焦创新发展 政企一桌共答创新之问

记者 叶凝碧

本文转自：温州新闻网 66wz.com