西藏巴青地震灾区学生异地复学

1 /9

11月4日，受巴青地震影响的西藏那曲市巴青县玛如乡小学、岗切乡小学千余名学生，在拉萨那曲完全中学开启异地复学。10月22日，西藏那曲市巴青县发生7.0级地震，玛如乡小学、岗切乡小学校舍受损严重。为统筹做好异地复学，自11月1日起，两所小学师生分三批被转运至拉萨那曲完全中学，最大限度减少地震对教学秩序的干扰。图为11月4日，在拉萨那曲完全中学，洛桑次成（左）老师在给西藏那曲市巴青县岗切乡小学四年级一班的孩子上复学第一课。新华社记者 晋美多吉 摄