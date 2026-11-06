我国成功发射遥感五十一号07-09星

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北京时间11月5日23时58分，我国在西昌卫星发射中心使用长征二号丙运载火箭，成功将遥感五十一号07-09星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。该卫星主要用于科学试验、电磁环境探测等领域。此次任务是长征系列运载火箭的第675次飞行。杨晨 摄