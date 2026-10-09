学习强国总平台录用稿件

2026年10月荣誉榜，“学习强国”温州学习平台稿件被总平台录用154条；被省平台录用353条；阅读量10万＋稿件57条；首页推荐页1条。
本年度，截至10月31日，“学习强国”温州学习平台稿件登上“学习强国”首页推荐页总计9条，被总平台录用稿件总计1741条；被省平台录用稿件4213条；阅读量10万＋稿件总计620条，其中百万＋稿件5条。
（10月1日-10月31日）
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