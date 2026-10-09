2026年10月荣誉榜

2026年10月荣誉榜，“学习强国”温州学习平台稿件被总平台录用154条；被省平台录用353条；阅读量10万＋稿件57条；首页推荐页1条。

本年度，截至10月31日，“学习强国”温州学习平台稿件登上“学习强国”首页推荐页总计9条，被总平台录用稿件总计1741条；被省平台录用稿件4213条；阅读量10万＋稿件总计620条，其中百万＋稿件5条。

（10月1日-10月31日）

学习强国总平台录用稿件

  1. 1
    幸福温州|寻味温州·苍南名小吃：桥墩敲糕

    苍南县文化和广电旅游体育局

  2. 2
    浙江温州平阳：世界很大 常回家乡山门看看

    平阳县山门镇人民政府

  3. 3
    浙江温州乐清：不游雁荡是虚生

    乐清市融媒体中心

  4. 4
    温州大学：以青春之名，赴时代之约

    温州大学

  5. 5
    温州文成：天堑化通途 畲乡更美好

    文成县融媒体中心

  6. 6
    徐贤美：竹编半生，为古老手艺寻新生

    永嘉县融媒体中心

  7. 7
    AI视频：国庆就来楠溪江！

    永嘉县融媒体中心

  8. 8
    AI视频：办公室用电安全一定要牢记

    文成县消防救援大队

  9. 9
    宝刀不老！106岁竹编手艺人知“竹”常乐

    永嘉县融媒体中心

  10. 10
    谢炳华：五十年光阴 镶出千年技艺

    瓯海区融媒体中心

  11. 11
    “00后”新警垫付药费，帮18岁快递小哥渡难关！

    温州交警一大队五中队

  12. 12
    美厨家|温州烟火美食

    温州市文化广电旅游局

  13. 13
    温州大学：军训超燃结营

    温州大学

  14. 14
    二十四节气主题画：霜降

    文成县峃口镇人民政府

  15. 15
    幸福温州|家常菜：虾仁炒蛋

    乐清市虹桥镇人民政府

  16. 16
    幸福温州|美味早餐：手工包子

    文成县公阳乡人民政府

  17. 17
    幸福温州|美味家常菜：高压锅梭子蟹

    文成县黄坦镇人民政府

  18. 18
    温州文成：美丽的乡村画卷

    文成县南田镇人民政府

  19. 19
    浙江温州：金秋时节“丰”景好 层层梯田美如画

    文成县南田镇人民政府

  20. 20
    浙江温州瓯海区：高山梯田绘就秋日丰收画卷

    温州市瓯海区融媒体中心

  21. 21
    幸福温州|养生饮品：桃胶雪燕撞奶

    文成县桂山乡人民政府

  22. 22
    幸福温州|特色美食：姜酒血蛤

    龙港市融媒体中心

  23. 23
    幸福温州|美味小吃：锅贴

    文成县双桂乡人民政府

  24. 24
    AI健康知识：孕期如何保持心情舒畅

    龙湾区卫生健康局

  25. 25
    幸福温州|美味家常菜：水煮番茄鱼

    龙港市融媒体中心

  26. 26
    幸福温州|美味家常菜：香煎马鲛鱼

    龙港市融媒体中心

  27. 27
    幸福温州|秋日养生饮品：雪梨银耳撞奶

    文成县桂山乡人民政府

  28. 28
    幸福温州|秋日饮品：紫苏黑豆百合饮

    文成县峃口镇人民政府

  29. 29
    幸福温州|美味家常菜：蒜蓉粉丝鲜虾煲

    乐清市翁垟街道办事处

  30. 30
    美味家常菜：蒜蓉水鱼蒸紫菜

    龙港市融媒体中心

  31. 31
    幸福温州|创意饮品：抹茶拿铁

    文成县黄坦镇人民政府

  32. 32
    影像温州|远山、碧水、千亩稻田，这就是瑞安的秋日浪漫

    瑞安市融媒体中心

  33. 33
    幸福温州|秋日饮品：黑豆黄芪苹果水

    文成县峃口镇人民政府

  34. 34
    温州文成：小城秋意，彼岸花开

    文成县融媒体中心

  35. 35
    幸福温州|美味家常菜：水浸鲳鱼

    龙港市融媒体中心

  36. 36
    幸福温州|美味家常菜：葱油蛏子

    乐清市翁垟街道办事处

  37. 37
    幸福温州|美味家常菜：豆酱焗大眼鱼

    龙港市融媒体中心

  38. 38
    幸福温州|美味家常菜：秋葵酿虾滑

    文成县峃口镇人民政府

  39. 39
    幸福温州|美味家常菜：炝拌花甲

    文成县周山畲族乡人民政府

  40. 40
    幸福温州|美味辅食：黑芝麻饼干

    乐清市南塘镇人民政府

  41. 41
    幸福温州|美味零食：自制冰糖葫芦

    乐清市南塘镇人民政府

  42. 42
    幸福温州|秋日热饮：雪梨姜枣茶

    文成县桂山乡人民政府

  43. 43
    浙江温州永嘉：镜面波光倒碧峰

    永嘉县楠溪江狮子岩饭店有限公司

  44. 44
    悦读荐书：《红军长征史》

    苍南县矾山镇人民政府

  45. 45
    幸福温州|创意甜品：红糖啵啵奶冻

    文成县平和乡人民政府

  46. 46
    AI视频：仪式要热闹，防火不能少

    文成县消防救援大队

  47. 47
    影像温州|温州瑞安：格桑花开 秋色醉人

    瑞安市融媒体中心

  48. 48
    影像温州|温州鹿城：木芙蓉花开

    温州市鹿城区园林绿化管理中心

  49. 49
    幸福温州|创意美食：三文鱼塔可

    文成县百丈漈镇人民政府

  50. 50
    幸福温州|创意饮品：西瓜鲜橙饮

    文成县峃口镇人民政府

  51. 51
    幸福温州|创意饮品：桃李芬芳饮

    文成县峃口镇人民政府

  52. 52
    幸福温州|美味辅食：蓝莓溶豆

    乐清市南塘镇人民政府

  53. 53
    延时摄影·温州永嘉：秋日梦幻星空

    永嘉县楠溪江狮子岩饭店有限公司

  54. 54
    悦读荐书：《沟通的方法》

    温州市工业与能源发展集团有限公司

  55. 55
    幸福温州|美味辅食：西蓝花虾滑蒸蛋

    乐清市南塘镇人民政府

  56. 56
    影像温州|温州的秋，是满城的桂花味

    温州市文化广电旅游局

  57. 57
    幸福温州|创意饮品：青提葡萄气泡养乐多

    文成县峃口镇人民政府

  58. 58
    幸福温州|美味家常菜：水煎鸡扒

    温州市瓯海区融媒体中心

  59. 59
    幸福温州|美味家常菜：双椒炒肉

    文成县双桂乡人民政府

  60. 60
    幸福温州|手工姜糖麻糍

    乐清市智仁乡人民政府

  61. 61
    幸福温州|秋日暖饮：陈皮红糖姜枣饮

    文成县峃口镇人民政府

  62. 62
    温州：大熊猫宝弟、宝妹金秋外场首秀

    温州日报

  63. 63
    影像温州|温州瓯海泽雅：竹海藏古村，山幽见叠瀑

    瓯海区文化和广电旅游体育局

  64. 64
    浙江温州：击鼓表演《象王行》

    乐清市蒲岐镇人民政府 乐清市文化特派员服务团

  65. 65
    浙江温州：合唱《宏泰之光》

    乐清市总工会 乐清市文化特派员服务团 城东街道办事处

  66. 66
    紫菜鸡蛋饼

    龙港市融媒体中心

  67. 67
    幸福温州|秋日热饮：苹果热拿铁

    文成县桂山乡人民政府

  68. 68
    浙江瑞安湖岭：四古山的柿子熟了 祝“柿柿如意”！

    瑞安市融媒体中心

  69. 69
    浙江温州瑞安：格桑花海添秋韵

    瑞安市融媒体中心

  70. 70
    悦读荐书：《红星照耀中国》

    温州大学

  71. 71
    浙江温州：舞蹈《尺素迟》

    乐清市雅姿芊形体美学

  72. 72
    浙江温州：舞蹈《我和我的祖国》

    乐清市蒲岐镇人民政府 乐清市文化特派员服务团

  73. 73
    浙江温州：舞蹈《朋友》

    瓯海区文化馆

  74. 74
    浙江温州：舞蹈《相思谣》

    乐清市蒲岐镇人民政府 乐清市文化特派员服务团

  75. 75
    浙江温州：舞蹈《等归人》

    乐清市蒲岐镇人民政府 乐清市文化特派员服务团

  76. 76
    悦读荐书：《白洋淀纪事》

    苍南县矾山镇人民政府

  77. 77
    幸福温州|养生茶饮：葡萄桑葚姜枣茶

    文成县峃口镇人民政府

  78. 78
    一杆老秤，称出法治的生命线

    龙湾区委宣传部 龙湾区“罗峰思响”宣讲社群

  79. 79
    浙江温州：萨克斯独奏《散步》

    乐清市乐成街道办事处

  80. 80
    浙江温州：歌伴舞《好运全都来》

    乐清市文化特派员服务团

  81. 81
    浙江温州永嘉：云雾绕青山 景色美如画

    永嘉县楠溪江狮子岩饭店有限公司

  82. 82
    美味辅食：茄汁鹅肝面

    乐清市南塘镇人民政府

  83. 83
    美味家常菜：带鱼蒸肉末

    龙港市融媒体中心

  84. 84
    幸福温州|美味家常菜：双椒炒鱼饼

    乐清市虹桥镇人民政府

  85. 85
    幸福温州|特色美食：蝤蛑排骨饭

    乐清市智仁乡人民政府

  86. 86
    儿童“治未病”之秋季中医防护

    乐清市中医院

  87. 87
    幸福温州|养生饮品：茉莉百合雪梨饮

    文成县桂山乡人民政府

  88. 88
    幸福温州|宝宝辅食：时蔬鲜虾肠

    乐清市南塘镇人民政府

  89. 89
    悦读荐书：《不老泉》

    温州市公用集团

  90. 90
    悦读荐书：《谈美》

    温州市公用集团

  91. 91
    浙江温州：歌曲《中国龙》

    乐清市蒲岐镇人民政府 乐清市文化特派员服务团

  92. 92
    浙江温州：独唱《绣红旗》

    乐清市蒲岐镇人民政府 乐清市文化特派员服务团

  93. 93
    温州职业技术大学：校园里的草坪音乐会

    温州职业技术大学

  94. 94
    浙江温州：非洲鼓演奏《珊瑚颂》

    乐清市文化特派员服务团

  95. 95
    幸福温州|秋日热饮：蜂蜜柚子茶

    文成县桂山乡人民政府

  96. 96
    浙江温州文成：野径紫菀，风落清芳

    文成县融媒体中心

  97. 97
    幸福温州|蒸蛋糕

    乐清市城南街道南岸社区

  98. 98
    幸福温州|养生饮品：苹果荔枝红枣水

    文成县桂山乡人民政府

  99. 99
    幸福温州|美味家常菜：白灼辣螺

    龙港市融媒体中心

  100. 100
    美味家常菜：百香果酸汤牛肉

    文成县桂山乡人民政府

  101. 101
    周山百家灶 尽显畲家味道

    文成县融媒体中心

  102. 102
    美味家常菜：葱油蛏子

    乐清市翁垟街道办事处

  103. 103
    美厨家|秋日热饮：石榴苹果水

    文成县桂山乡人民政府

  104. 104
    美味家常菜：肉末焖豆角

    龙港市融媒体中心

  105. 105
    美味家常菜：玉米排骨汤

    乐清市翁垟街道办事处

  106. 106
    美味家常菜：彩椒炒牛肉

    文成县双桂乡人民政府

  107. 107
    美味家常菜：蒜薹炒肉

    龙港市融媒体中心

  108. 108
    延时摄影：温州永嘉星空灿烂

    永嘉县楠溪江狮子岩饭店有限公司

  109. 109
    浙江温州永嘉：十二峰云海

    永嘉县小楠溪旅游管理服务所

  110. 110
    悦读荐书：《天真的幽默家》

    温州市公用集团

  111. 111
    浙江温州永嘉：漫步崖下库 尽赏花海

    永嘉县小楠溪旅游管理服务所

  112. 112
    AI视频：复工先防火，才是真开工

    文成县消防救援大队

  113. 113
    美厨家|特色美食：鮸鱼头烧绿豆面

    乐清市融媒体中心

  114. 114
    浙江温州永嘉：昼夜交替 魅力楠溪

    永嘉县楠溪江狮子岩饭店有限公司

  115. 115
    最想去的地方|温州苍南：云上梯田

    苍南县文化和广电旅游体育局

  116. 116
    创意饮品：柿子桂花拿铁

    文成县平和乡人民政府

  117. 117
    美厨家|桂花拿铁

    文成县平和乡人民政府

  118. 118
    美味家常菜：双椒炒肉

    文成县双桂乡人民政府

  119. 119
    浙江温州：洞头海上落日

    洞头区融媒体中心

  120. 120
    美厨家|美味家常菜：百香果酸汤牛肉

    文成县桂山乡人民政府

  121. 121
    美厨家|美味家常菜：蒜蓉花甲

    乐清市翁垟街道办事处

  122. 122
    温州文成：秋光正好 桂馥芬芳

    文成县融媒体中心

  123. 123
    美味辅食：猪肉小花卷

    乐清市南塘镇人民政府

  124. 124
    秋日饮品：苹果红茶烤奶

    文成县桂山乡人民政府

  125. 125
    浙江温州平阳：风吹大坪山，晒出番薯干

    平阳县融媒体中心

  126. 126
    悦读荐书：《富足》

    温州市工业与能源发展集团有限公司

  127. 127
    浙江：舞蹈《珊瑚颂》

    乐清市乐成街道办事处

  128. 128
    AI视频：让健康 不缺席

    瑞安市融媒体中心 瑞安市疾控中心

  129. 129
    美味辅食：黑芝麻糊炖奶

    乐清市南塘镇人民政府

  130. 130
    美厨家|特色美食：姜酒羊栖菜

    龙港市融媒体中心

  131. 131
    美味家常菜：蒜蓉水鱼蒸紫菜

    龙港市融媒体中心

  132. 132
    美拍丨延时摄影：温州永嘉 秋日星空

    永嘉县楠溪江狮子岩饭店有限公司

  133. 133
    温州文成：秋行环道 紫娇随风

    文成县融媒体中心

  134. 134
    温州瑞安：桐溪水库的四季风光

    瑞安市融媒体中心

  135. 135
    美厨家|宝宝美食：山药玉米排骨汤

    乐清市南塘镇人民政府

  136. 136
    秋日饮品：黑豆黄芪苹果水

    文成县峃口镇人民政府

  137. 137
    美味家常菜：家烧红目鲢

    龙港市融媒体中心

  138. 138
    浙江：钢琴独奏《为钢琴而作之托卡塔》

    鹿城区文化馆

  139. 139
    浙江温州文成：风过田园 白花轻扬

    文成县融媒体中心

  140. 140
    浙江瑞安：高山梯田的四季之美

    瑞安市融媒体中心

  141. 141
    浙江温州文成：小城秋日暖 芙蓉绽芳颜

    文成县融媒体中心

  142. 142
    悦读荐书：《白洋淀纪事》

    苍南县矾山镇人民政府

  143. 143
    浙江：舞蹈《珊瑚颂》

    乐清市文化特派员服务团

  144. 144
    悦读荐书：《一棵树的森林——林斤澜谈汪曾祺》

    温州市工业与能源发展集团有限公司

  145. 145
    悦读荐书：《生活，朴素且散发光芒》

    温州市公用集团

  146. 146
    浙江：电吹管演奏《骏马奔驰保边疆》

    乐清市蒲岐镇人民政府 乐清市文化特派员服务团

  147. 147
    温州乐清：雁荡暮色

    乐清市大荆镇人民政府

  148. 148
    浙江温州文成：秋山含翠，花事不停

    文成县融媒体中心

  149. 149
    美厨家|美味面食：豌杂面

    文成县桂山乡人民政府

  150. 150
    美味家常菜：秋葵虾滑

    乐清市南塘镇人民政府

  151. 151
    温州职业技术大学：校园里的草坪音乐会

    温州职业技术大学

  152. 152
    美味家常菜：蒜蓉粉丝鲜虾煲

    乐清市翁垟街道办事处

  153. 153
    美味家常菜：高汤牛肉面

    乐清市融媒体中心

  154. 154
    区县新闻丨“瓯海眼镜小镇·镜彩学堂”入选长三角学习型乡村建设品牌项目名单

    温州市瓯海区融媒体中心

“学习强国”温州学习平台阅读量10万+稿件

（10月1日-10月31日）

  1. 序号
    标题和来源
    阅读量
  2. 1
    幸福温州|美味家常菜：水浸鲳鱼

    龙港市融媒体中心

    阅读量
    36万+
  3. 2
    幸福温州|美味家常菜：葱油蛏子

    乐清市翁垟街道办事处

    阅读量
    36万+
  4. 3
    幸福温州|美味家常菜：豆酱焗大眼鱼

    龙港市融媒体中心

    阅读量
    35万+
  5. 4
    幸福温州|美味家常菜：秋葵酿虾滑

    文成县峃口镇人民政府

    阅读量
    34万+
  6. 5
    幸福温州|美味家常菜：炝拌花甲

    文成县周山畲族乡人民政府

    阅读量
    32万+
  7. 6
    幸福温州|美味辅食：黑芝麻饼干

    乐清市南塘镇人民政府

    阅读量
    28万+
  8. 7
    幸福温州|美味零食：自制冰糖葫芦

    乐清市南塘镇人民政府

    阅读量
    27万+
  9. 8
    周山百家灶 尽显畲家味道

    文成县融媒体中心

    阅读量
    27万+
  10. 9
    县级融媒丨健康知识·一餐四格，吃出营养均衡的秘诀

    苍南县中医院

    阅读量
    21万+
  11. 10
    幸福温州|秋日热饮：雪梨姜枣茶

    文成县桂山乡人民政府

    阅读量
    17万+
  12. 11
    幸福温州|美味家常菜：水煮番茄鱼

    龙港市融媒体中心

    阅读量
    17万+
  13. 12
    幸福温州|美味家常菜：香煎马鲛鱼

    龙港市融媒体中心

    阅读量
    16万+
  14. 13
    幸福温州|秋日养生饮品：雪梨银耳撞奶

    文成县桂山乡人民政府

    阅读量
    15万+
  15. 14
    美味家常菜：葱油蛏子

    乐清市翁垟街道办事处

    阅读量
    15万+
  16. 15
    县级融媒丨孕晚期爬楼真能促分娩？医生这样说

    乐清市第二人民医院

    阅读量
    13万+
  17. 16
    续写创新史丨温州探索“中医特色+体育”新模式 这家医院入选国家首批试点

    温州日报 温州市卫生健康委

    阅读量
    13万+
  18. 17
    县级融媒丨健康知识·秋冬交替如何养生？霜降时节必看贴士

    乐清市中医院

    阅读量
    13万+
  19. 18
    幸福温州|秋日饮品：紫苏黑豆百合饮

    文成县峃口镇人民政府

    阅读量
    12万+
  20. 19
    县级融媒丨健康知识·换季巧护身体，安稳度过多事之秋

    乐清市第五人民医院

    阅读量
    12万+
  21. 20
    幸福温州|创意饮品：青提葡萄气泡养乐多

    文成县峃口镇人民政府

    阅读量
    12万+
  22. 21
    幸福温州|美味家常菜：水煎鸡扒

    温州市瓯海区融媒体中心

    阅读量
    12万+
  23. 22
    美味家常菜：肉末焖豆角

    龙港市融媒体中心

    阅读量
    12万+
  24. 23
    幸福温州|美味家常菜：双椒炒肉

    文成县双桂乡人民政府

    阅读量
    11万+
  25. 24
    续写创新史丨张振丰赴中国移动中国联通对接深化合作

    温州日报

    阅读量
    11万+
  26. 25
    县级融媒丨健康知识·为什么有的人跑步时总想上厕所？科学解释来了

    温州医科大学附属第二医院、育英儿童医院

    阅读量
    11万+
  27. 26
    县级融媒丨健康知识·生病了输液好得快？这些情况其实根本不需要输液

    乐清市第五人民医院

    阅读量
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    续写创新史丨2026世界青年科学家峰会在温州举行

    温州日报

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    续写创新史丨温州招投标“暗标盲评”升格为国家制度规范

    温州日报

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    续写创新史丨张振丰会见美国肯恩大学校长拉蒙·雷波列特一行

    温州日报

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    续写创新史丨浙江省首台固态变压器在温量产下线

    温州日报

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    续写创新史丨张振丰赴中国科协对接世界青年科学家峰会有关工作

    温州日报

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    续写创新史丨瓯越大桥养护项目获全国市政运维最高荣誉

    温州日报 温州市公用集团

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    续写创新史丨张振丰调研国庆假期“两重不停”工作

    温州日报

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    续写创新史丨国庆不停工！温州平阳重点项目建设“热力十足”

    平阳县融媒体中心

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    续写创新史丨张振丰检查指导节前安全生产和促消费工作

    温州日报

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    幸福温州丨人流量和阅读量双双破千万，这波流量，温州园博园接住了

    温州新闻网

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    瓯越思享＋丨以人工智能赋能温州高质量发展

    温州大学

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    校园直通车丨行知思政课·安防学院：这场草坪音乐会，让民族大团结具象化

    浙江安防职业技术学院

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    校园直通车丨温州“一区五校”入选全国首批中小学科技教育实验区、实验校

    温州市教育局

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    校园直通车丨行知思政课·温大建工学院这堂新生思政大课，由家长来“授课”

    温州大学

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    校园直通车丨安防学院新生行军拉练纪念红军长征胜利90周年

    浙江安防职业技术学院

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    县级融媒丨健康知识·儿童“治未病”之秋季中医防护

    乐清市中医院

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    县级融媒丨健康知识·同一种降压药，为什么有人吃了管用，有人吃就不管用？

    乐清市第二人民医院

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    县级融媒丨杭温高铁重要配套工程，最新进展来了！

    温州发布

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    县级融媒丨健康知识·秋风起，皮肤闹！这份秋季护肤秘籍请查收

    乐清市第二人民医院

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    县级融媒丨健康知识·秋风起，怎样吃柿子更如意

    乐清市第二人民医院

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    县级融媒丨健康知识·半身麻醉后会腰痛吗？麻醉方式该如何选择？

    乐清市第二人民医院

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    县级融媒丨健康知识·秋季呼吸道传染病高发，日常细节帮你“守住健康”

    龙湾区卫生健康局

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    幸福温州|美味家常菜：蒜蓉粉丝鲜虾煲

    乐清市翁垟街道办事处

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    美味家常菜：蒜蓉水鱼蒸紫菜

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    二十四节气主题画：霜降

    文成县峃口镇人民政府

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    幸福温州|家常菜：虾仁炒蛋

    乐清市虹桥镇人民政府

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    幸福温州|美味早餐：手工包子

    文成县公阳乡人民政府

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    美厨家|秋日热饮：石榴苹果水

    文成县桂山乡人民政府

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    美味家常菜：玉米排骨汤

    乐清市翁垟街道办事处

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    美味家常菜：彩椒炒牛肉

    文成县双桂乡人民政府

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    美味家常菜：蒜薹炒肉

    龙港市融媒体中心

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