在世界人工智能大会看具身智能产业链

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7月18日，2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议继续在上海举行。具身智能馆汇集了161家企业、314项展品，从具身模型、整机，到灵巧手和核心零部件，集中展示具身智能产业链的最新进展。图为人形机器人展示拣选及物料搬运。中新社记者 杨郁然 摄