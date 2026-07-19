在世界人工智能大会看具身智能产业链

2026-07-19 10:19
来源：中国新闻网监制：张佳玮责任编辑：叶双莲编辑：诸葛之伊
7月18日，2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议继续在上海举行。具身智能馆汇集了161家企业、314项展品，从具身模型、整机，到灵巧手和核心零部件，集中展示具身智能产业链的最新进展。图为人形机器人展示拣选及物料搬运。中新社记者 杨郁然 摄
7月18日，2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议继续在上海举行。具身智能馆汇集了161家企业、314项展品，从具身模型、整机，到灵巧手和核心零部件，集中展示具身智能产业链的最新进展。图为智元ViLLA具身基座大模型（GO-2）表演茶艺。中新社记者 杨郁然 摄
7月18日，2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议继续在上海举行。具身智能馆汇集了161家企业、314项展品，从具身模型、整机，到灵巧手和核心零部件，集中展示具身智能产业链的最新进展。图为外籍参观者关注云幕智造的仿生机器人。中新社记者 杨郁然 摄
7月18日，2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议继续在上海举行。具身智能馆汇集了161家企业、314项展品，从具身模型、整机，到灵巧手和核心零部件，集中展示具身智能产业链的最新进展。图为临界点OmniHand3灵巧手制作气球狗。中新社记者 杨郁然 摄
7月18日，2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议继续在上海举行。具身智能馆汇集了161家企业、314项展品，从具身模型、整机，到灵巧手和核心零部件，集中展示具身智能产业链的最新进展。图为极佳视界机器人进行生活场景操作展示。中新社记者 杨郁然 摄
7月18日，2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议继续在上海举行。具身智能馆汇集了161家企业、314项展品，从具身模型、整机，到灵巧手和核心零部件，集中展示具身智能产业链的最新进展。图为参观者触摸云幕智造的仿生手。中新社记者 杨郁然 摄
7月18日，2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议继续在上海举行。具身智能馆汇集了161家企业、314项展品，从具身模型、整机，到灵巧手和核心零部件，集中展示具身智能产业链的最新进展。图为极佳视界机器人进行工业场景操作展示。中新社记者 杨郁然 摄