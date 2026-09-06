吉隆口岸核心区域上方的堰塞湖险情基本解除

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这是9月5日拍摄的位于吉隆口岸核心区域上方的原堰塞湖所在地，可以看到湖水已排空，河道恢复过流（无人机照片）。记者从西藏吉隆“8·26”泥石流灾害应急救援指挥部获悉，目前位于吉隆口岸核心区域上方的堰塞湖湖水排空，河道恢复过流，堰塞湖险情基本解除。灾害发生后，雷达探测显示，该堰塞体平均坝高60米，坝长约1100米，平均坝宽约300米，湖面面积约0.1平方公里，库容约220万方。目前，距冰岩崩源区3.2公里左右的集水区域已基本排空。新华社记者 姜帆 摄