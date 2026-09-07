2026中国羽毛球大师赛：中国选手冯彦哲/黄东萍夺得混双冠军

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9月6日，在深圳举办的2026李宁·中国羽毛球大师赛进入收官阶段。在混双决赛中，中国选手冯彦哲/黄东萍以2:0击败马来西亚选手许邦荣/赖沛君，夺得冠军。图为冯彦哲、黄东萍（右）在比赛中。中新社记者 陈骥旻 摄