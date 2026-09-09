中国政府第四批紧急援助物资运抵尼泊尔

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当地时间9月8日，中国对尼泊尔第四批紧急援助物资由中国空军运-20大型运输机运抵尼泊尔首都加德满都。本批援助物资主要包括救援气垫船、不锈钢永磁抗洪泵、备用电池、太平柜、太阳能灯等，系根据尼方当前最迫切需求进行配备，将为尼泊尔灾区抢险救援和后续工作提供有力支撑。图为运-20飞抵特里布万国际机场。中新社记者 崔楠 摄