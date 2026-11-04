温州都市报 2026-11-04 08:43:27

根据国家气候中心的预测，今冬全国呈现明显的“前冬冷、后冬暖”特征，12月和1月阶段性强降温与强升温事件频繁交替。

温州网讯 昨天，中国气象局发布一则重磅消息：赤道中东太平洋形成的超强厄尔尼诺事件，已在10月发展为有监测记录以来最强的一次，预计秋末冬初达到峰值。国家气候中心副主任高荣用“冷暖起伏大”五个字，勾勒出今冬我国气候的大框架——全国气温总体偏高，但寒潮频次略偏多，南方阶段性低温雨雪冰冻风险突出。

对温州老百姓来说，这个“最强厄尔尼诺”意味着什么？简单说：羽绒服肯定用得到，但大概率不用整个冬天都裹着。

根据国家气候中心的预测，今冬全国呈现明显的“前冬冷、后冬暖”特征，12月和1月阶段性强降温与强升温事件频繁交替。

这种“过山车”式的节奏，恰恰是厄尔尼诺背景下暖冬的典型模样。暖，是总基调；但不妨碍寒潮瞅准机会就南下刷一波存在感。国家气候中心特别点出，华东西南部等地有阶段性低温雨雪冰冻天气，浙江正处在这个需要留神的范围内。

虽然目前市气象部门尚未发布针对2026/2027年冬季的本地细化预测，但参考温州往年冬季在厄尔尼诺背景下的表现，几个老问题绕不开。

首先是山区。温州西部北部山区在阶段性低温雨雪过程中，容易出现道路结冰和雨夹雪，自驾去文成、泰顺、永嘉山区的市民，遇上降温天气得提前查路况，防滑链该备就备。其次是沿海大风。寒潮南下往往伴随海上大风过程，出海船舶和涉岛旅游需要关注临近预警。再就是家里有老人小孩的，冷暖骤变对心脑血管和呼吸道不友好，别因为“是暖冬”就放松了保暖这根弦。

来 源：温州都市报

原标题： 最强厄尔尼诺锁定今冬 暖冬背后一串“过山车”

总体偏暖背景下，阶段性寒潮和雨雪冰冻是真正的考验

记者 蔡挺

本文转自：温州新闻网 66wz.com