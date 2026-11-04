温州40家A股上市公司三季报出炉 这3家公司营收霸榜前三

温州都市报 2026-11-04 08:55:00

A股上市公司的2026年三季报按规在10月31日前公布，温州的40家A股上市公司三季报已全部亮相。相较2026年半年报，温州的A股上市公司业绩在今年第三季度明显走弱，但也有亮点，营收、净利保持增长的公司依然在“加速度”。

温州网讯 A股上市公司的2026年三季报按规在10月31日前公布，温州的40家A股上市公司三季报已全部亮相。相较2026年半年报，温州的A股上市公司业绩在今年第三季度明显走弱，但也有亮点，营收、净利保持增长的公司依然在“加速度”。

23家公司营收同比增长

逾半公司增速超20%

从营收上看，温州A股上市公司的佼佼者依然是正泰电器、华峰化学、森马服饰，今年第三季度在营收上仍霸榜前三。不过，从当期营收超过10亿元的阵营来看，已有10家公司入围，新亚电子、温州宏丰、福达合金等均是“新面孔”，其中福达合金当期营收达19.57亿元，跻身第四。

纵观40家温州A股上市公司的第三季度营收，有23家公司营收实现同比增长，其中增速超过10%有16家，当中有12家公司的增速超过了20%，占比逾半。

在第三季度营收增长仍在“加速度”的温州A股上市公司中，增速位列前三的分别是仁智股份、中胤时尚、聚星科技，同比分别增长155.23%、124.95%、104.89%。

按今年前三个季度看，营收实现增长的有25家公司，其中10家公司增速超过20%，增速位列前三名的分别是聚星科技、福达合金、仁智股份，同比分别增长了132.64%、81.76%、68.14%。

从营收高速增长的公司看，主要还是这些公司处于行业景气周期或行业开始复苏，像聚星科技、福达合金、温州宏丰等公司均迎来近年景气周期，实现营收大丰收，但是从第三季度看这些公司营收的增速有减缓迹象。

13家公司净利同比增长

10家公司增速超20%

相较温州A股上市公司第三季度营收，当期它们的盈利能力显得有些“忧”。当期有7家公司出现亏损，同时实现盈利的33家公司中有8家公司净利在千万元以下，其中最低的亚光股份净利只有22.48万元。

在第三季度净利实现同比增长的13家公司中，有10家公司的净利增速超过了20%，其中浙江力诺、美硕科技、华峰化学位居前三，同比分别增长了253.9%、243.88%、134.01%。

不过，第三季度净利同比下降的27家公司中，有23家公司的降幅超过了20%，当中有16家公司的降幅超过了50%。

就今年前三个季度而言，温州的A股上市公司的盈利能力呈现两极分化态势。有16家公司净利实现同比增长，其中11家公司净利增幅超过20%以上，增速居前三名的分别是温州宏丰、福达合金、美硕科技，分别增长了905.31%、462.24%、167.85%。在净利同比下降的24家公司中，有19家的降幅超过了20%，金龙机电、迦南科技、万控智造等公司降幅居前，同比分别下降了266.77%、165.54%、121.82%。

来 源：温州都市报

原标题： 温州40家A股上市公司三季报显示 正泰电器华峰化学森马服饰今年第三季度营收霸榜前三

记者 郑俊杰

本文转自：温州新闻网 66wz.com