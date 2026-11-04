温州都市报 2026-11-04 09:18:11

北京时间11月3日晚，15岁的温州籍运动员林益磊凭借刚劲稳健、形神兼备的套路演练，夺得2026达喀尔青奥会武术套路男子长拳冠军。这是武术首次作为正式比赛项目进入奥林匹克系列赛事，林益磊摘得的这枚金牌，成为中国武术的“奥运首金”。

温州网讯 北京时间11月3日晚，15岁的温州籍运动员林益磊凭借刚劲稳健、形神兼备的套路演练，夺得2026达喀尔青奥会武术套路男子长拳冠军。这是武术首次作为正式比赛项目进入奥林匹克系列赛事，林益磊摘得的这枚金牌，成为中国武术的“奥运首金”。

林益磊是本届青奥会中国代表团唯一一名武术运动员，并在开幕式上担任中国代表团旗手。此次决赛中，林益磊的发挥稳定且出色。就在两天前的预赛中，他以第一名的成绩晋级。

夺金时刻，温州体育运动学校武术馆里坐满了人。林益磊的启蒙教练万海光、该校教练邓晓峰、林益磊的母亲、温州武术队队友及温州武术界人士守在大屏幕前，一起见证了历史。邓晓峰这样评价弟子：“益磊最大的特点就是能吃苦、心态稳。”

温籍武术九段黄凌海9岁进入温州市武术队，半生为武术“入奥”奔走，是本世纪初推动武术进入奥运大家庭的亲历者。他表示，林益磊的这枚“奥运首金”，让几代温州武术人的“入奥梦”在少年一代身上落地；从民间武风、校园土壤到青奥赛场，从前辈奔走呼号到少年旗手夺金，温州武术的传承与武术的奥运之路在此完成了一次接力。

这块金牌被温籍选手夺得，绝非偶然。温州古称瓯地，是著名的“武状元之乡”，温州南拳作为“母拳”流传两千两百多年，1986年即被列为全国129种优秀拳种之一。深厚的民间武风，在今天转化成了扎实的校园土壤：温州是全国仅有的两个地级市“武术进校园”试点之一，81所学校获国家级认证，校园武术联盟学校已达146所，参与学生突破十万人次。自1993年以来，温州培养出毛娅绮、张耀文、陈小丽、吴佳凝等8名武术套路世界冠军。

2026年达喀尔夏季青年奥运会于10月31日至11月13日在塞内加尔举办，是非洲大陆首次承办奥林匹克赛事。赛事汇聚全球约2700名14至17岁运动员，设25个竞赛大项。

来 源：温州都市报

原标题： 温州武术的传承与武术的奥运之路完成一次接力

温州小将夺得中国武术“奥运首金”

记者 叶海鹏

本文转自：温州新闻网 66wz.com