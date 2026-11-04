温州都市报 2026-11-04 09:18:00

12月1日至6日，2026年世界泳联短池游泳锦标赛将在北京国家游泳中心“水立方”举行。国家体育总局游泳运动管理中心11月2日公示参赛名单，潘展乐、徐嘉余、柳雅欣、范亚琦四名温州籍选手悉数入选。

温州网讯 12月1日至6日，2026年世界泳联短池游泳锦标赛将在北京国家游泳中心“水立方”举行。国家体育总局游泳运动管理中心11月2日公示参赛名单，潘展乐、徐嘉余、柳雅欣、范亚琦四名温州籍选手悉数入选。

四人中，31岁老将徐嘉余的状态最为火热。在10月举行的全国短池锦标赛上，他在男女4×50米混合泳接力开棒中游出22秒03，刷新男子50米仰泳短池世界纪录；随后的男子100米仰泳，他又将亚洲纪录提升至48秒54。凭借“低频次、高效率”的训练革新，这位仰泳领军人物在而立之年打开了运动生涯的新空间。

潘展乐在经历亚运会后的休整期后，用一场硬仗宣告回归。全国短池锦标赛男子100米自由泳决赛，他在前50米落后的情况下凭借最后25米的强力冲刺，以46秒20逆转夺冠，轻松超越世锦赛A标，锁定2026年世界泳联短池游泳锦标赛入场券。他还摘得男子100米个人混合泳金牌，展现出短距离自由泳之外的兼项能力。赛后他直言：“‘水立方’是我从小梦寐以求的地方。”

女队方面，柳雅欣与范亚琦构成了一老一新的接力厚度。柳雅欣在女子400米自由泳决赛中游出3分58秒59，远超4分06秒27的世锦赛A标，这位连续参加三届奥运会的老将，还在2025年跨界夺得全运会马拉松游泳冠军，全能底色鲜明。新生代范亚琦则凭借世界杯分站赛的表现锁定女子200米自由泳资格，此前她在全国青年锦标赛上包揽100自、200自、400自三金，冠军赛更是一人连战14枪，堪称泳池“劳模”。

这4名温籍选手覆盖了短池世锦赛中国泳军的多个冲金与接力支点。12月的“水立方”，这支“温州力量”的表现值得期待。

来 源：温州都市报

原标题： 四名温籍健儿下月1日征战短池游泳世锦赛

记者 叶海鹏

本文转自：温州新闻网 66wz.com