骗子冒充公检法“接力”演戏 银行柜员报警保住养老钱

央视新闻客户端 2026-11-04 09:32:06

一通来电显示为湖北当阳本地的电话，让七旬老人林先生慌了神。好在银行柜员敏锐识诈、果断报警，警银联动紧急拦截，成功保住了老人的4万元“养老钱”。林先生遭遇的是冒充公检法骗局，与以往不同的是，这种骗局又有了新套路。

一通来电显示为湖北当阳本地的电话，让七旬老人林先生慌了神。好在银行柜员敏锐识诈、果断报警，警银联动紧急拦截，成功保住了老人的4万元“养老钱”。林先生遭遇的是冒充公检法骗局，与以往不同的是，这种骗局又有了新套路。

原来，就在当天，林先生接到一个显示为当阳本地的电话。对方自称市社保局工作人员，称其名下有一张银行卡在上海人民医院刷卡消费两万多元。林先生表示从未去过上海，对方便马上说可以替他报警，随后将电话“转接”给了所谓的“公安局民警”。

电话那头的“民警”语气严厉，要求林大爷配合调查，否则将对他采取刑事强制措施。

当事人 林先生：不按要求做的话，要把我带走关起来。

对方电话指引林先生下载了一款小众App。在App内，对方开启视频通话，展示出自己“警察”的形象，同时拿出一张银行卡，称这是林先生名下的银行卡，涉嫌一起200多万元的诈骗案，并要求林先生提供该卡的密码。

当事人 林先生：我一看银行卡尾号不是我的，我说这是伪造的。他让我报给他银行卡号码，说要给我申请验资，问我的邮政银行里还有没有钱，要如实上报，不报的话到时候查到了要充公。他说，这个事情不搞清楚，社保局要把你的账户、社保卡全部冻结。我说还有一张存单是定期的，他让我把存单转到卡上，到银行门口后打个电话。

林先生一下慌了神，按照对方的要求，拿着4万元定期存单急匆匆赶到银行。所幸在银行工作人员和民警的共同努力下，保住了存款。

民警提醒，诈骗分子“冒充公检法诈骗”的手段近期又有新变化。他们通过技术手段，假借本地号码拨打被害人电话，自称社保、医保等工作人员，谎称对方社保、医保有问题，随后主动提出“转接公安局”，再冒充公安民警实施诈骗。实际上，所谓的“转接电话”只是诈骗团伙从“一线”换到“二线”的话术流程，目的就是通过这种“双重身份”，来增强迷惑性。

当阳市公安局玉泉派出所民警 谭杰：我们提醒广大群众尤其是老年人，面对显示为本地号码的陌生来电，也不要放松警惕，尤其是这种自称帮你报警然后“转接公安民警”的情况，一定要立即挂断电话。

快递单标“农副产品”

里面藏6万元现金

除了上面提到的新套路，冒充公检法的诈骗分子还哄骗受害人用寄快递的方式转移资金，来躲避监管和追查。日前，湖北松滋一位六旬老人就遭遇了这样的套路，骗子步步紧逼，哄骗老人把6万元现金装进快递单标注为“农副产品”的包裹里。好在老人在关键时刻清醒过来，拨通了报警电话，最终保住了自己的养老钱。

根据老人提供的寄件信息，民警在站点内锁定了一个外观普通的纸箱，快递单品名栏写着“农副产品”。

老人拆开纸箱，里面是三盒茶叶。三个茶叶罐，一共六万块。此时距离包裹发车已不足一小时。

松滋市公安局涴市水陆派出所民警 艾华：当时这个包裹已经完成安检，即将发车，如果我们再来晚一点，现金就难得追回。

原来，就在几天前，66岁的丁先生接到一通自称“公安民警”的电话，称其卷入一起重大洗钱案，要跟他“视频”通话，线上办案。

当事人 丁先生：他说你买个新手机，用新手机照着旧手机，下软件进行操作。他准备把我钱盗走。通缉令后面有公安局的章，上面有我的名字，通缉令上面钱的数额都打印出来了，跟填空一样，我的名字之类的是红色的。

对方称，丁先生如果想“自证清白”，先要将现金伪装后寄出，而且不能告诉任何人。

丁先生按照要求将6万元现金装入茶叶罐，快递单上写的是农副产品，交由快递寄出后，诈骗分子还要求他将几张银行卡内剩下的8.6万元全部转入微信零钱通，声称后续将提供二维码，让丁先生做好转出资金的准备。同时，诈骗分子还一步步指导丁先生，将来电通话记录等信息全部删除。

当事人 丁先生：反复地想觉得不对劲，第二天早上我就报警了，民警到快递的地方，把钱拦截了。

松滋市公安局涴市水陆派出所二中队副中队长 赵飞鹰：让你将现金、黄金藏在茶叶盒、奶粉罐里，通过快递寄走的，百分之百是诈骗。

经现场清点，茶叶盒内的6万元现金完好无损，民警查看丁先生微信零钱通内的8.6万元，所幸还未转出。

荆州市公安局反诈中心民警 张弛：这种“线上线下”都想骗的原因，其实是为了规避银行资金监管。诈骗分子冒充外地民警办案，制作假通缉令，语气严肃，一系列的操作先是唬住了老人，然后为了将老人银行卡里的资金骗走，便想出一部分让老人以现金方式寄出、一部分从银行卡里转到微信零钱通的方式。只要有一边能成功把钱转走，诈骗分子就得逞了。

来 源：央视新闻客户端

原标题： 骗子冒充公检法“接力”演戏 银行柜员报警保住养老钱

本文转自：温州新闻网 66wz.com