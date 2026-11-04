中央广播电视总台中国之声 2026-11-04 09:32:07

近日，农业农村部认定第八批重要农业文化遗产，新增88项传统农业系统。至此，我国重要农业文化遗产增加到了276项。它们在中华民族的长期农耕生产实践中逐渐形成，因地制宜守护传承下来，蕴含着深厚的农耕文化思想智慧。

近日，农业农村部认定第八批重要农业文化遗产，新增88项传统农业系统。至此，我国重要农业文化遗产增加到了276项。它们在中华民族的长期农耕生产实践中逐渐形成，因地制宜守护传承下来，蕴含着深厚的农耕文化思想智慧。

新增的88项重要农业文化遗产，涵盖特色林果、旱作、蔬菜等多个类别，以其活态传承生动见证了历史悠久、博大精深的中华农耕文明。今年都有哪些农业文化遗产入选？传承成百上千年的农业文化遗产何以在今天依旧熠熠生辉？

提起萝卜，你应该听过沙窝萝卜的名头吧。它原产于天津市西青区辛口镇，有数百年种植历史。沙窝萝卜因脆嫩多汁、甜中带鲜而素有“沙窝萝卜赛鸭梨”之誉。今年，天津西青沙窝萝卜种植系统入选我国重要农业文化遗产。天津市西青区辛口镇小沙窝村党总支书记兼村委会主任冯元洪介绍，沙窝萝卜选种由各家自己培育、代代相传，方法近似祖传技艺。

在传统技艺保留的同时，沙窝萝卜种植系统结合现代技术推陈出新，发展出的线播技术，在原有的基础上节约籽种，行距整齐。2025年，村里的种植大户又使用了内吸喷气播种机，在电脑上把行距、株距设定好后，每亩地下地的萝卜种子一粒不差。传统与现代的融合，既节省了大量人力物力，又保留了沙窝萝卜的优质口感。

江苏淮安的蒲菜今年采收工作刚刚收官，工人们抢抓农时管护蒲田，为来年蒲菜丰产积蓄力量。蒲菜是淮安城乡滨水之地随处可见的植物，色泽洁白如玉、质地肥嫩，口感更是清香爽口、嫩若脆笋，令人回味无穷。淮安市淮安区石塘万亩蒲菜基地负责人朱国红介绍，蒲菜的生长可以自成一套完整的生态系统。

淮安蒲菜栽培与蒲文化系统，是以蒲菜种植为核心，在长期水土协同演化中形成的特色农业生产体系与田园景观。此外，淮安蒲菜栽培整套体系包含地块遴选、蒲菜定植、田间管护、病虫害绿色防控、适时采收等生产技艺，还衍生出与之相伴的特色民俗文化。朱国红表示，蒲菜的种植依旧延续古时的种植体系。

从唐朝至今，牡丹花开的洛阳令人惊艳。河南省洛阳市老城区农业农村局党组书记、局长张培琳介绍，洛阳牡丹文化起源于春秋战国时期，是邙山先民依托黄土丘陵地貌，结合中原农耕文脉，创造出的集台塬大田露地种植、花粮共生、花事民俗融合于一体的特色农业生产生活方式。

作为“中国牡丹之乡”，邙山片区花农代代传承牡丹栽培技艺，探索形成了“牡丹+粮食”“牡丹+果蔬”的复合种植模式，既能够抑草保墒，又可以改良地力。洛阳市老城区牡丹花卉研究中心主任王磊介绍，目前，全区已形成集种质保护、种植育苗、工程外销等于一体的牡丹全产业链条。

天津西青沙窝萝卜种植系统、江苏淮安蒲菜栽培系统、河南洛阳牡丹文化系统等88项传统农业系统今年入选我国重要农业文化遗产，至此，中国重要农业文化遗产增至276项。农业农村部农村社会事业促进司一级巡视员尹虓指出，农业文化遗产是中华民族在长期农耕生产实践中守护传承的、蕴含农耕文化思想智慧、至今仍具备生产功能的传统农业生产方式和载体。

我国是全球最早在国家层面系统性开展农业文化遗产挖掘与保护的国家之一。截至目前，276项重要农业文化遗产中，已有25项被联合国粮农组织认定为全球重要农业文化遗产，数量位居世界首位。尹虓透露，目前，农业农村部正在制定新版《农业文化遗产管理办法》，指导中国重要农业文化遗产所在地认真编制和实施传承发展三年行动计划。

来 源：中央广播电视总台中国之声

原标题： 我国重要农业文化遗产增至276项 古老农耕遗产如何保护与活化

本文转自：温州新闻网 66wz.com