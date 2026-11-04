特朗普：美国对伊朗发动了“小规模攻击”
中国新闻网 2026-11-04 09:32:07
综合外媒报道，美国总统特朗普3日表示，美军对伊朗发动了“小规模攻击”。
综合外媒报道，美国总统特朗普3日表示，美军对伊朗发动了“小规模攻击”。
据报道，特朗普3日告诉媒体：“他们(伊朗)建造了一座防空设施，耗时约两个月，我们全程监控了它的建造过程。它刚一完工，我们昨晚就‘非常漂亮地’打击了它。”特朗普称：“这只是一次小规模攻击，并非战事”。
据此前报道，伊朗南部格什姆岛当地时间3日凌晨数次传出爆炸声。美国媒体报道说，美军对格什姆岛发动袭击，摧毁了伊朗导弹发射器。
《华尔街日报》援引美国官员的话报道说，美军袭击了格什姆岛，这是美国近几周来对伊朗进行一系列“有限打击”的最新一次。美官员称打击行动是“防御性”的，旨在阻止伊朗在霍尔木兹海峡攻击商船。与冲突早期阶段不同，美国并未公开宣布这些打击行动。一名官员表示，美方刻意保持低调，以免释放出任何打算恢复大规模作战行动的信号。
来 源：中国新闻网
原标题： 特朗普：美国对伊朗发动了“小规模攻击”
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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