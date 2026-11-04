欧洲多架客机及一艘邮轮遭炸弹威胁
中国新闻网 2026-11-04 09:32:07
据路透社报道，11月3日，欧洲至少有七架航班和一艘邮轮收到炸弹威胁，导致多座机场运行受到干扰，但最终均未发现爆炸装置。
据路透社报道，11月3日，欧洲至少有七架航班和一艘邮轮收到炸弹威胁，导致多座机场运行受到干扰，但最终均未发现爆炸装置。
据报道，3日，至少有两架飞往波兰华沙的航班、两架飞往保加利亚索非亚的航班、两架飞往意大利罗马的航班以及一架飞往西班牙穆尔西亚机场的航班受到威胁；此外，前一天还有一架飞往索非亚的航班曾收到威胁。
华沙的一座机场曾短暂关闭，意大利空军为其中一架飞往罗马的航班提供了护航，而一艘驶往以色列的邮轮在希腊接受了爆炸物搜查。
目前尚无组织宣称对此负责，官员们也未指认责任方。受影响的航空公司均未回应路透社的置评请求。
航空风险咨询公司Osprey Flight Solutions的一名经理表示，单日发生七起影响航班的已确认炸弹威胁实属罕见。“威胁没有明确指向特定国家、航空公司或航线，这表明其目的可能是对航空运营造成普遍干扰。”该经理对路透社表示。
来 源：中国新闻网
原标题： 欧洲多架客机及一艘邮轮遭炸弹威胁
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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