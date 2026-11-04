身负500万元债务后竟换“马甲”隐匿财产 被法院戳穿

温州都市报 2026-11-04 09:32:32

身负巨额债务、无财产可供执行的失信被执行人陈某，竟以“陈国某”身份成为企业大股东并持有股权资产。近日，鹿城区人民法院通过细致核查，戳穿其用“马甲”隐匿财产规避执行的把戏，促使陈某主动履行近500万元债务。

温州网讯 身负巨额债务、无财产可供执行的失信被执行人陈某，竟以“陈国某”身份成为企业大股东并持有股权资产。近日，鹿城区人民法院通过细致核查，戳穿其用“马甲”隐匿财产规避执行的把戏，促使陈某主动履行近500万元债务。

事情源于该院民事法官夏晓峰办理的一起民间借贷案件。在核对债权凭证时，他发现一处蹊跷细节：案件材料里的两份债权凭证，显示的借款人分别为“陈某”和“陈国某”，而本案被告仅为陈某。债权人王某表示，两张条子看似两人出具，实为同一人，其一直使用两个名字。

一人两名、交替使用，这一反常现象引起了夏晓峰的警惕。他立即去核实户籍信息，发现陈某和陈国某的户籍显示在不同省份，身份证号、户籍登记信息完全独立，但证件照片高度相似。他又调取了关联案件与工商登记信息后发现，“陈某”身负多起执行案件，已被法院纳入失信被执行人名单、限制高消费，名下无任何可供执行财产；而“陈国某”却是某企业的大股东，完全具备债务履行能力。

为避免打草惊蛇、防止被执行人转移资产，夏晓峰第一时间联系陈某的代理人，要求其确认陈某身份。陈某对代理人毫无防备，亲口承认曾违法办理了两张身份证。身份事实敲定后，执行干警陈奇奇、胡明炯迅速奔赴异地开展执行行动，精准冻结相应企业股权，完整固定被执行人规避执行的全部证据。

陈奇奇依法向陈某释明法律后果，刻意伪造双重身份、隐匿巨额财产，恶意抗拒执行，已经涉嫌拒不执行判决、裁定罪，并将该案线索及证据移送公安机关审查。同时，夏晓峰分别向陈某两个身份的户籍所在地公安局发函，函请两地公安部门协同核查、依法依规注销违规户籍。

在司法举措和法律后果面前，陈某的侥幸心理被彻底击碎，主动联系法院及申请执行人协商还款事宜，一次性足额清偿全部债务近500万元，多案圆满执结。

来 源：温州都市报

原标题： 身负500万元债务后竟换“马甲”隐匿财产

法院戳穿被执行人“双身份”，多案执结

记者 黄梦思 通讯员 鹿萱

本文转自：温州新闻网 66wz.com